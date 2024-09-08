Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу

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Лайфстайл «Супруг не запретит, но неудовольствие выскажет»: Анна Чурина о съёмках в сериале «Жизнь по вызову» Саму актрису откровенные сцены не испугали

Новости кино Иван Батарев и Вера Шпак откроют линейку премьер «Сквозь слезы к счастью» на телеканале Dомашний Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами

Спутник телезрителя «Спасите Колю!»: Сказка про физрука и Иванушку-дурачка В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино

Интервью Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»

Новости кино Появились подробности третьего «Метода» Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге

Рецензии на фильмы Сто дней без конфет: «Смотри на меня» - сентиментальное роуд-муви о важности семьи Фильм Владимира Грамматикова на основе его детских воспоминаний