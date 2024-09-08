Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу

8 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
8 сентября 2024
Конец августа и начало сентября выдались богатыми на светские мероприятия. В Нью-Йорке в рамках Недели моды, которая продлится с 6 по 11 сентября, состоялся показ весенне-летней коллекции Ralph Lauren. На модном шоу были Лора Дерн, Джуд Лоу, Наоми Уоттс, Том Хиддлстон и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Лора Дерн с дочерью Джайей Харпер

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Джуд Лоу

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Том Хиддлстон и Наоми Уоттс

4 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера десятисерийного психологического триллера «Трасса». Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Карина Разумовская, Анна Михалкова и Лиза Ищенко, а также Елена Николаева, Сергей Епишев и Юлия Хамитова.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Карина Разумовская и Анна Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Лиза Ищенко

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Елена Николаева

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Сергей Епишев

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Юлия Хамитова

Также 4 сентября в Москве прошла закрытая презентация новой совместной коллекции обуви и аксессуаров Ekonika и 2Mood. На мероприятии присутствовали стилисты, журналисты, а также актриса Елизавета Базыкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Елизавета Базыкина

А на Болотной площади в центре Москвы прошёл модный показ, организованный «Яндекс Маркетом» и командой фэшн-экспертов. Среди гостей показа была Ксения Собчак и Александр Рогов, а закрыл показ в качестве модели Слава Копейкин.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Елена Крыгина, Ольга Шуранова и Александр Рогов

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Слава Копейкин

В стенах московского ресторана CuttaCutta состоялся светский ужин при свечах, посвященный дню рождения шоу Luminary. Среди гостей вечера были замечены Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Лянка Грыу и Алёна Хмельницкая.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Алёна Хмельницкая

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Екатерина Стриженова

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Лянка Грыу

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Ирина Безрукова

1 сентября в кинотеатре «Иллюзион» прошёл премьерный показ мистического триллера «Затерянные» Романа Каримова. Среди первых зрителей картины были актёры фильма Егор Корешков, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьева и другие члены съёмочной группы.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Егор Корешков и Дарья Авратинская

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Роман Каримов и Серафима Соловьева

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Даниил Толстокулаков

В тот же день в кинотеатре «Художественный» на премьере детективного сериала «Любопытная Варвара», победившего на фестивале «Пилот» в этом году, встретились актёры проекта Полина Айнутдинова, Людмила Артемьева, Вероника Журавлёва, Анастасия Тодореску и творческая группа, а также Дмитрий Чеботарёв, Владимир Селиванов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Людмила Артемьева

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Дмитрий Чеботарёв с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Владимир Селиванов с семьёй

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Полина Айнутдинова

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Анастасия Тодореску

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Вероника Журавлева

29 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера лирической комедии «Обе две». Среди гостей премьеры были актёры фильма Таисья Калинина, Максим Карушев и режиссёр Владимир Котт, а также Анна Калашникова, Екатерина Волкова, Александра Киселева, Александра Розовская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Таисья Калинина

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Владимир Котт и Максим Карушев

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Анна Калашникова

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Александра Киселева

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Александра Розовская

20 августа в кинотеатре «Художественный» состоялся ретроспективный показ картины «Мой сосед Тоторо». Среди зрителей были Катерина Шпица, Алёна Михайлова, Алексей Розин, Виктория Богатырёва, Игорь Грабузов.

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Алёна Михайлова

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Алексей Розин с сыном

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Виктория Богатырёва

Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу
фото: Игорь Грабузов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Дарья АвратинскаяПолина АйнутдиноваЛюдмила АртемьеваЕлизавета БазыкинаИрина БезруковаВиктория БогатырёваВасса БоковаЕкатерина ВолковаИгорь ГрабузовЛянка ГрыуЛора ДернТереза ДиуроСергей ЕпишевВероника ЖуравлёваЕлизавета ИщенкоАнна КалашниковаТаисья КалининаРоман КаримовМаксим КарушевАлександра КиселеваМаруся КлимоваСлава КопейкинЕгор КорешковВладимир КоттТимофей КочневДжуд ЛоуАлёна МихайловаАнна МихалковаЕлена Николаева (II)Карина РазумовскаяАлександр РоговАлексей РозинАлександра РозовскаяВладимир Селиванов (II)Ксения СобчакСерафима СоловьеваЕкатерина СтриженоваАнастасия ТодорескуДаниил ТолстокулаковНаоми УоттсСергей Фёдоров (XV)Юлия ХамитоваТом ХиддлстонАлёна ХмельницкаяДмитрий ЧеботарёвКатерина ШпицаДэни Яровский
фильмы
ЗатерянныеЛюбопытная ВарвараМой сосед ТотороОбе двеТрасса

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Петрицкий
6 сентября ушёл из жизни кинооператор Анатолий Петрицкий.
Сергей Резников
4 сентября ушел из жизни художник Сергей Резников.
Владимир Киселёв
4 сентября ушёл из жизни оперный певец Владимир Киселёв.
Дмитрий Достоевский
4 сентября ушёл из жизни Дмитрий Достоевский.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Томас Кречман
Мэй МакЭвой
Джулиан Ричингс
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram