Блеск и нищета красных дорожек: Алёна Хмельницкая, Анна Михалкова и Джуд Лоу

Конец августа и начало сентября выдались богатыми на светские мероприятия. В Нью-Йорке в рамках Недели моды, которая продлится с 6 по 11 сентября, состоялся показ весенне-летней коллекции Ralph Lauren. На модном шоу были
Лора Дерн
,
Джуд Лоу
,
Наоми Уоттс
,
Том Хиддлстон
и многие другие.
фото: Лора Дерн с дочерью Джайей Харпер
фото: Джуд Лоу
фото: Том Хиддлстон и Наоми Уоттс
4 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера десятисерийного психологического триллера
«Трасса»
. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей
Карина Разумовская
,
Анна Михалкова
и
Лиза Ищенко
, а также
Елена Николаева
,
Сергей Епишев
и
Юлия Хамитова
.
фото: Карина Разумовская и Анна Михалкова
фото: Лиза Ищенко
фото: Елена Николаева
фото: Сергей Епишев
фото: Юлия Хамитова
Также 4 сентября в Москве прошла закрытая презентация новой совместной коллекции обуви и аксессуаров Ekonika и 2Mood. На мероприятии присутствовали стилисты, журналисты, а также актриса
Елизавета Базыкина
.
фото: Елизавета Базыкина
А на Болотной площади в центре Москвы прошёл модный показ, организованный «Яндекс Маркетом» и командой фэшн-экспертов. Среди гостей показа была
Ксения Собчак
и
Александр Рогов
, а закрыл показ в качестве модели
Слава Копейкин
.
фото: Ксения Собчак
фото: Елена Крыгина, Ольга Шуранова и Александр Рогов
фото: Слава Копейкин
В стенах московского ресторана CuttaCutta состоялся светский ужин при свечах, посвященный дню рождения шоу Luminary. Среди гостей вечера были замечены
Екатерина Стриженова
,
Ирина Безрукова
,
Лянка Грыу
и
Алёна Хмельницкая
.
фото: Алёна Хмельницкая
фото: Екатерина Стриженова
фото: Лянка Грыу
фото: Ирина Безрукова
1 сентября в кинотеатре «Иллюзион» прошёл премьерный показ мистического триллера
«Затерянные» Романа Каримова
. Среди первых зрителей картины были актёры фильма
Егор Корешков
,
Даниил Толстокулаков
,
Серафима Соловьева
и другие члены съёмочной группы.
фото: Егор Корешков и Дарья Авратинская
фото: Роман Каримов и Серафима Соловьева
фото: Даниил Толстокулаков
В тот же день в кинотеатре «Художественный» на премьере детективного сериала
«Любопытная Варвара»
, победившего на фестивале «Пилот» в этом году, встретились актёры проекта
Полина Айнутдинова
,
Людмила Артемьева
,
Вероника Журавлёва
,
Анастасия Тодореску
и творческая группа, а также
Дмитрий Чеботарёв
,
Владимир Селиванов
и другие.
фото: Людмила Артемьева
фото: Дмитрий Чеботарёв с дочерью
фото: Владимир Селиванов с семьёй
фото: Полина Айнутдинова
фото: Анастасия Тодореску
фото: Вероника Журавлева
29 августа в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера лирической комедии
«Обе две»
. Среди гостей премьеры были актёры фильма
Таисья Калинина
,
Максим Карушев
и режиссёр
Владимир Котт
, а также
Анна Калашникова
,
Екатерина Волкова
,
Александра Киселева
,
Александра Розовская
и другие.
фото: Таисья Калинина
фото: Владимир Котт и Максим Карушев
фото: Анна Калашникова
фото: Екатерина Волкова
фото: Александра Киселева
фото: Александра Розовская
20 августа в кинотеатре «Художественный» состоялся ретроспективный показ картины
«Мой сосед Тоторо»
. Среди зрителей были
Катерина Шпица
,
Алёна Михайлова
,
Алексей Розин
,
Виктория Богатырёва
,
Игорь Грабузов
.
фото: Катерина Шпица
фото: Алёна Михайлова
фото: Алексей Розин с сыном
фото: Виктория Богатырёва фото: Игорь Грабузов
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