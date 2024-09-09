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Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер

9 сентября
2024 год

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9 сентября 2024
7 сентября состоялась церемония закрытия 81-го Венецианского кинофестиваля, самой яркой премьерой которого стал сиквел «Джокера» с Леди Гагой в роли Харли Куинн. Лауреатами фестиваля стали Педро Альмодовар, Николь Кидман, Венсан Линдон и другие. А на красной ковровой дорожке появились Сиенна Миллер, Изабель Юппер, Кевин Костнер, Александр Скарсгорд и другие.

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Сиенна Миллер

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Изабель Юппер

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Тейлор Рассел

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Александр Скарсгорд

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Кевин Костнер

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Чжан Цзыи

Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер
фото: Педро Альмодовар
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Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер фотографии
Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер фотографии
Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер фотографии
Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер фотографии
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