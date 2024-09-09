Венеция-2024: Сиенна Миллер, Александр Скарсгорд и Кевин Костнер

Лайфстайл
Презентация нового сезона PREMIER
Спутник телезрителя
7 сентября, 20:00, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 сентября, 02:50, Наше Новое Кино
Новости кино
Также покажут новые сериалы с Анастасией Морозовской, Алексеем Гоманом и другими актерами
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Новости кино
Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге
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Как проходят съемки фантастического блокбастера
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Александр Богуславский
приступил к съемкам фэнтези для всей семьи, основанного на уральских легендах и сказках
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