Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы

9 сентября
2024 год

Лайфстайл >>
9 сентября 2024
Мила Ершова и Святослав Рогожан расписались в Петербурге в конце мая 2024 года, а свадьбу сыграли только в начале августа. В эксклюзивном интервью журналу "Hello!" молодожёны поделились фотографиями со свадьбы и рассказали о подготовке и проведении торжества.

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы

Камнем преткновения и источником споров стал список гостей. «Хотелось сохранить камерность, в связи с этим места были ограниченны. Цинично звучит, но приходилось выбирать, кого позвать. Кто делал свадьбу — нас прекрасно поймут. Это было очень непросто. Мы с Милой ещё год назад составили список и раз в месяц стабильно возвращались к нему, вносили новые фамилии, убирали старые, а потом всё снова меняли. Но в итоге по гостям получилось идеально — все самые близкие и родные были с нами в этот день», — рассказал Святослав. В список родных и близких попали актёры Ася Резник, Маша Мацель, Илларион Маров, а также Константин Райкин, в мастерской которого училась Мила.

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы
фото: Константин Райкин

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы
фото: Илларион Маров и Мария Мацель

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы
фото: Ася Резник со спутником

Традиционное в основе своей торжество Мила и Святослав решили разбавить парой оригинальных идей: молодожёны попросили гостей прийти в чёрном, а свадебные клятвы написали друг за друга, впервые прочитав их на церемонии. В развлекательной программе вечера был показ фильма о том, как Святослав сделал Миле предложение. Эту остросюжетную мистификацию о фальшивых съёмках короткометражки в Армении актёры ранее рассказали в интервью журналу "OK!".

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы

Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы

«Мила не знала, что с того момента, как она получила приглашение на пробы, и до момента, как я сделал ей предложение, её снимала скрытая камера: как она рассказывает мне про этот проект в Армении, как репетирует странные сцены умирающей птицы дома, садится в такси, даже в аэропорту в Ереване её засняли мои приятели. Так что теперь, спустя много лет, когда наши внуки спросят: «Бабушка, а как дедушка сделал тебе предложение?» — Мила им сможет всё рассказать и даже показать».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана
Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение
Поиск по меткам
красоталюбовь
персоны
Мила ЕршоваИлларион МаровМаша МацельКонстантин РайкинАнастасия РезникСвятослав Рогожан

фотографии >>
Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы фотографии
Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы фотографии
Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы фотографии
Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Масляков
8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков.
Валерий Бассэль
8 сентября ушёл из жизни актёр Валерий Бассэль.
Леонид Окунев
8 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Окунев.
Генрих Вавилов
8 сентября ушёл из жизни актёр Генрих Вавилов.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Роман Васильев
Александр Кулямин
Мила Липнер
Анна Лутцева
Виктория Маслова
Владимир Николенко
Надежда Румянцева
Хью Грант
Никки Делоуч
Джеффри Комбс
Золтан Латинович
Адам Сэндлер
Мишель Уильямс
Нил Хэмилтон
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram