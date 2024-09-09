Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились фотографиями со свадьбы

Мила Ершова и Святослав Рогожанрасписались в Петербурге в конце мая 2024 года, а свадьбу сыграли только в начале августа. В эксклюзивном интервью журналу "Hello!" молодожёны поделились фотографиями со свадьбы и рассказали о подготовке и проведении торжества.
Камнем преткновения и источником споров стал список гостей. «Хотелось сохранить камерность, в связи с этим места были ограниченны. Цинично звучит, но приходилось выбирать, кого позвать. Кто делал свадьбу — нас прекрасно поймут. Это было очень непросто. Мы с Милой ещё год назад составили список и раз в месяц стабильно возвращались к нему, вносили новые фамилии, убирали старые, а потом всё снова меняли. Но в итоге по гостям получилось идеально — все самые близкие и родные были с нами в этот день», — рассказал Святослав. В список родных и близких попали актёры Ася Резник, Маша Мацель, Илларион Маров, а также Константин Райкин, в мастерской которого училась Мила.
фото: Константин Райкин
фото: Илларион Маров и Мария Мацель
фото: Ася Резник со спутником
Традиционное в основе своей торжество Мила и Святослав решили разбавить парой оригинальных идей: молодожёны попросили гостей прийти в чёрном, а свадебные клятвы написали друг за друга, впервые прочитав их на церемонии. В развлекательной программе вечера был показ фильма о том, как Святослав сделал Миле предложение. Эту остросюжетную мистификацию о фальшивых съёмках короткометражки в Армении актёры ранее рассказали в интервью журналу "OK!".
«Мила не знала, что с того момента, как она получила приглашение на пробы, и до момента, как я сделал ей предложение, её снимала скрытая камера: как она рассказывает мне про этот проект в Армении, как репетирует странные сцены умирающей птицы дома, садится в такси, даже в аэропорту в Ереване её засняли мои приятели. Так что теперь, спустя много лет, когда наши внуки спросят: «Бабушка, а как дедушка сделал тебе предложение?» — Мила им сможет всё рассказать и даже показать».
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