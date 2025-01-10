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Хью Джекман встречается с Саттон Фостер

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10 января 2025
Хью Джекмана впервые после развода с Деборрой-Ли Фернесс, о котором пара заявила в сентябре 2023 года, заметили с новой избранницей — актрисой Саттон Фостер. Бывшие коллеги по бродвейскому мюзиклу «Музыкант» вышли вместе на романтический ужин в Санта-Монике в понедельник, 6 января.

Хью Джекман встречается с Саттон Фостер
фото: Хью Джекман и Саттон Фостер

Папарацци удалось заснять Хью и Саттон, держащимися за руки и улыбающимися. Они шли по улице и оживленно о чем-то беседовали. В минувшие выходные Хью также посетил постановку, в которой играет Саттон, чтобы поддержать возлюбленную, однако вместе они не позировали, сообщает Daily Mail.

Хью Джекман встречается с Саттон Фостер
фото: Хью Джекман и Саттон Фостер в «Музыканте»

Слухи о том, что причиной развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс после 27 лет брака стал роман с Саттон Фостер, появились сразу же после заявления пары о намерении расстаться. Хью и Саттон познакомились, когда играли главные роли в мюзикле «Музыкант» на Бродвее. Совместный проект оказался для них роковым. В октябре прошлого года Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином. Пара прожила в браке 10 лет, у бывших супругов есть несовершеннолетняя приемная дочь. Тогда же Фернесс косвенно подтвердила, что их брак с Хью распался из-за Саттон. Она лайкнула пост блогера-сплетника, который утверждал, что ее муж сбежал с любовницей.
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Хью ДжекманДеборра-Ли Фернесс

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Хью Джекман встречается с Саттон Фостер фотографии
Хью Джекман встречается с Саттон Фостер фотографии
Хью Джекман встречается с Саттон Фостер фотографии
Хью Джекман встречается с Саттон Фостер фотографии
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