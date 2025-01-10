Хью Джекман встречается с Саттон Фостер

Папарацци удалось заснять Хью и Саттон, держащимися за руки и улыбающимися. Они шли по улице и оживленно о чем-то беседовали. В минувшие выходные Хью также посетил постановку, в которой играет Саттон, чтобы поддержать возлюбленную, однако вместе они не позировали, сообщает Daily Mail.
фото: Хью Джекман и Саттон Фостер в «Музыканте»
Слухи о том, что причиной развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс после 27 лет брака стал роман с Саттон Фостер, появились сразу же после заявления пары о намерении расстаться. Хью и Саттон познакомились, когда играли главные роли в мюзикле «Музыкант» на Бродвее. Совместный проект оказался для них роковым. В октябре прошлого года Фостер подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином. Пара прожила в браке 10 лет, у бывших супругов есть несовершеннолетняя приемная дочь. Тогда же Фернесс косвенно подтвердила, что их брак с Хью распался из-за Саттон. Она лайкнула пост блогера-сплетника, который утверждал, что ее муж сбежал с любовницей.
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