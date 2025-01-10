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Венсан Кассель стал отцом в четвёртый раз

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10 января 2025
Венсан Кассель стал отцом в четвёртый раз: у него и его возлюбленной, 27-летней модели Нары Баптисты, родился сын. Малыш появился на свет 7 января. Об этом актёр сообщил в социальных сетях.

Венсан Кассель стал отцом в четвёртый раз

«Угадайте, кто родился 7 января 2025 года? Умный, полный здоровья, любви и поэзии — самый крутой чувак на свете!» — написал в посте актёр. Судя по фотографии с майкой, которой поделился Кассель, мальчика назвали Каэтано.

Венсан Кассель стал отцом в четвёртый раз

Для актёра это первый сын — все предыдущие дети были девочками: Дева и Леони от Моники Беллуччи и Амазони от Тины Кунаки. Нара Баптиста стала мамой впервые.

Венсан Кассель стал отцом в четвёртый раз
фото: Венсан Кассель и Нара Баптиста
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