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«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями

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10 января 2025
26-летняя Пэрис, дочь Майкла Джексона, опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями. Уже пять лет она не употребляет вещества и спиртное.

«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями

«Привет, я алкоголичка и наркоманка. Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я полностью перестала употреблять наркотики и алкоголь. Сказать, что я благодарна, значит ничего не сказать: ту благодарность, которую я ощущаю, едва ли можно выразить. Именно потому, что я трезвая, я могу улыбаться сегодня. Я могу создавать музыку. Я могу испытывать любовь к своим собакам и кошке. Я могу чувствовать разбитое сердце во всей его красе. Я могу горевать. Я могу смеяться. Я могу танцевать. Я могу доверять. Я чувствую солнце на своей коже, и оно тёплое. Я поняла, что жизнь проходит независимо от того, трезв ты или нет, но когда я трезвая, я могу жить», – поделилась Пэрис. В 2017 году Пэрис уже рассказывала о зависимости, из-за которой ей приходили мысли о суициде.
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«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями фотографии
«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями фотографии
«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями фотографии
«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями фотографии
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