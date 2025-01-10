«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями

26-летняя Пэрис
, дочь Майкла Джексона
, опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями. Уже пять лет она не употребляет вещества и спиртное.
«Привет, я алкоголичка и наркоманка. Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как я полностью перестала употреблять наркотики и алкоголь. Сказать, что я благодарна, значит ничего не сказать: ту благодарность, которую я ощущаю, едва ли можно выразить. Именно потому, что я трезвая, я могу улыбаться сегодня. Я могу создавать музыку. Я могу испытывать любовь к своим собакам и кошке. Я могу чувствовать разбитое сердце во всей его красе. Я могу горевать. Я могу смеяться. Я могу танцевать. Я могу доверять. Я чувствую солнце на своей коже, и оно тёплое. Я поняла, что жизнь проходит независимо от того, трезв ты или нет, но когда я трезвая, я могу жить»
, – поделилась Пэрис. В 2017 году Пэрис уже рассказывала о зависимости, из-за которой ей приходили мысли о суициде.
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