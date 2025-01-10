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Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались

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10 января 2025
Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались. Подтверждением этому стала фотография, на которой его засняли в объятиях другой девушки. Снимок опубликовала подруга Дмитрия Светлана Ильевская.

Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались
фото: Дмитрий Ендальцей и Виктория Сорокина

На снимке Ендальцев обнимает девушку по имени Виктория на новогодней вечеринке. О том, кто она, ничего не известно. Слухи о проблемах в браке Ани и Дмитрия появились ещё летом, когда Ендальцев не пришёл на день рождения Чиповской. Сама же 37-летняя актриса отписалась от мужа в соцсетях. Однако супруги никак не прокомментировали эту ситуацию.

Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались
фото: Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Чиповская и Ендальцев познакомились на съёмках фильма «Гороскоп на удачу». В 2017 году они начали встречаться, но долго не подтверждали свои отношения. А в 2023 пара тайно сыграла свадьбу.
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Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались фотографии
Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались фотографии
Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались фотографии
Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев расстались фотографии
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