Фёдор Бондарчук, Юлия Снигирь и Иван Охлобыстин поделились воспоминаниями о Евгении Добровольской

«Сложно собраться с мыслями и передать то, насколько это невосполнимая утрата. Ушла Женя: хрупкая, тонкая и одновременно несгибаемая, в работе бесстрашная. Большая актриса, нет, артистка – именно в картине Станислава Говорухина под этим названием мы впервые встретились с ней в кадре. Позже нам посчастливилось поработать вместе еще раз - уже на моем проекте "Актрисы", и воспоминания об этом счастливом сотворчестве я навсегда сохраню. Я соболезную семье и всем родным и близким Жени. Мне бесконечно жаль», — сказал Фёдор Бондарчук.
фото: Евгения Добровольская и Юлия Пересильд
Юлия Пересильд у себя в соцсетях поделилась совместным фото с Евгенией Добровольской и выразила сожаление, что в последнее время они виделись редко: «Женя... Моя первая киномама в моём первом в жизни фильме "Участок"... Столько разговоров за кадром. Ценных нужных. Спасибо, что когда-то надоумила взять и привезти маму мою в Москву, чтоб быть рядом с ней. И много чего за 20 лет знакомства. Женя, ты такая мощная сильная. Ты своим примером на многое вдохновила. Развеяла миф, что актёрство и дети не совместимы... Да много чего. Просто желаю тебе светлого чистого неба и радости где-то уже там... Лети», — написала она.
фото: Юлия Снигирь и Евгения Добровольская
«Мы тогда все заболели ковидом и были уверены, что дальше будет только легче, а оказалось, что впереди много горя… Спи спокойно, дорогая Женя, ты слишком много на себе несла…» – написала в запрещенной соцсети коллега Евгении по фильму «Время года зима» Юлия Снигирь.
фото: Евгения Добровольская и Кирилл Серебренников
«Вместе учили студентов, вместе разбирали пьесы, вместе строили новый театр...Смеялись, болтали, спорили, любили, ненавидели - все вместе. Вся жизнь вместе. Общие дети, общая жизнь. Ты ушла, и что теперь делать, непонятно...Ладно. Главное, тебе больше не больно...Очень люблю, Женя. Очень», – поделился Кирилл Серебренников в социальных сетях.
Ректор Школы-студии МХАТ, актёр Игорь Золотовицкий прокомментировал смерть Евгении в беседе со «СтарХитом»: «Женя — моя коллега и партнерша по МХТ, мы работали вместе много лет. Она потрясающая, талантливая, с непростым характером, но среди актеров простой характер, наверное, и не встречается. Она больше года боролась с тяжелой болезнью, верила, была очень мужественной. Но болезнь оказалась сильнее… Еще летом она выходила на сцену в спектаклях. Мы также общались до последнего времени — созванивались, переписывались. Но в Новый год с ней уже было проблематично связаться, увы. В последнее время она была окружена детьми, близкими. К сожалению, болезнь победила, мне очень-очень жаль», — сказал артист.
«Не стало Жени Добровольской… В голове не укладывается. Горе… Так рано! Женька, дорогая, всегда такая настоящая, смелая, безмерно талантливая… Царствие Небесное», – написала в запрещенной соцсети Алёна Хмельницкая.
«Умерла Женя Добровольская. Последние годы она очень болела, лечилась, диагноз скрывала от посторонних. Сильно похудела, говорила всем, что это 3ОЖ. Помню я, как мы с Женей в гостинице ели вареники с картошкой и жареным луком, Женя говорила, что ничего вкуснее в своей жизни не ела… Тогда еще не было в ее жизни Миши Ефремова, она только разошлась со Славой Барановым, была маленькая, смешная, худенькая, как ребенок. Хотя сама уже мама. Царствие Небесное, потрясающая актриса была. И человек добрый, красивый, честный, талантливый. Страшно жаль…» — поделился в блоге Станислав Садальский.
фото: Евгения Добровольская в фильме «Артистка»
«Она долго болела, и у меня была какая-то надежда все-таки. Царство ей небесное! У меня нежнейшие воспоминания о нашей работе у Станислава Говорухина. Мы были очень дружны с Женей на этой картине. Мы работали в паре, у нас был такой прекрасный ансамбль. Я очень люблю Женю, и я очень сочувствую детям. МХТ потерял прекрасную актрису и чудесного человека. Мне очень грустно», – сказала народная артистка РФ Мария Аронова.
фото: Евгения Добровольская, Наталья Тенякова и Александр Молочников.
«Любимая Женька. Спасибо тебе! Сегодня скончалась удивительная актриса Евгения Добровольская. Почти 40 лет проработала в Московском художественном театре и стала настоящей актрисой, у которой я был рад учиться», – поделился в запрещенной соцсети Александр Молочников.
«Спасибо тебе за все. Спасибо за наши работы, за наши разговоры, ты всегда подсказывала, направляла… Как же жалко, что так рано ушла от нас… Соболезнования родным и близким…» – написала в запретграме Карина Андоленко.
Соболезнования выразил и Никита Ефремов, с чьим отцом Добровольская семь лет прожила в браке. Иван Охлобыстин, который много лет дружит с Михаилом Ефремовым, тоже высказался о потере: «Шок… Я не знал, что она болела. Мы давно не снимались вместе, но пересекались по жизни… Последнее время эпизодически. Она была прекрасной актрисой… А в первую очередь Женя была прекрасным человеком. Свидетельницей у нас на свадьбе была. Дружище, красивая женщина, всегда смешлива, весела, оптимистична. У меня нет ощущения, что я с ней расстался. Она полностью себя реализовала. Жаль, что ее не будет у нашего театрального искусства, очень жаль», — сказал Охлобыстин в беседе со «СтарХитом».
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