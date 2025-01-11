«Я даже не могла закричать и позвать на помощь»: Дениз Ричардс призналась, что в 15 лет пережила изнасилование

53-летняя Дениз Ричардс в третьем эпизоде реалити-шоу «Спецназ: самое сложное испытание в мире» рассказала о пережитом в 15 лет изнасиловании. Актриса разоткровенничалась после очередного непростого задания, а именно — самостоятельной эвакуации с вертолета. По словам Дениз, это испытание заставило её оглянуться назад и вспомнить о травмирующих ситуациях. Об этом сообщило издание People.
фото: Дениз Ричардс в реалити-шоу «Спецназ: самое сложное испытание в мире»
После того, как актриса провалила задание, продюсеры пригласили её для беседы, подметив, что она была похожа на «испуганного оленя»: «Одна из причин, по которой я захотела пройти это испытание, заключается в том, что я попадала в ситуации, когда замирала и не могла функционировать, я даже не могла говорить, чтобы защитить себя», – начала Дениз и вспомнила о случае, когда в 2022 году в их с мужем Аароном Файперсом авто стрелял другой водитель.
«Мы были за рулем. Он вез меня на съемочную площадку. Слава Богу, он не хотел, чтобы я ехала одна, и в нас стреляли из проезжающего мимо грузовика, а я села на пол и буквально описалась. Я была так напугана… Я снова оцепенела. Впервые я испытала подобное, когда мне было 15 лет, и я заметила, что за мной следует незнакомый мужчина. Он подошел ко мне сзади, зажал мне рот рукой, схватил и начал тащить меня, а я застыла, даже не могла закричать и позвать на помощь», – рассказала Дениз и отметила, что об изнасиловании знал только её супруг. Актриса считает, что до сих пор не справилась с травмой.
обсуждение >>