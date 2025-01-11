«Я даже не могла закричать и позвать на помощь»: Дениз Ричардс призналась, что в 15 лет пережила изнасилование

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Фёдор Бондарчук, Юлия Снигирь и Иван Охлобыстин поделились воспоминаниями о Евгении Добровольской

Актёра заметили в объятиях другой женщины

10 января

«Я алкоголичка и наркоманка»: Дочь Майкла Джексона рассказала о борьбе с зависимостями

26-летняя Пэрис уже пять лет не употребляет вещества и алкоголь