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Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов

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11 января 2025
С 7 января значительная часть Южной Калифорнии охвачена пожарами: горят несколько престижных районов, включая Лос-Анджелес. Известно о десяти погибших, а около 180 тысячам человек потребовалась эвакуация. Среди тех, кто был вынужден покинуть дом, оказался и Алексей Воробьев.

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Алексей Воробьев с псом Моцартом

По словам 36-летнего артиста, сначала он пытался самостоятельно бороться с огнем — купил поливочный шланг, чтобы пролить водой территорию вокруг. Но когда огонь оказался уже в пяти минутах езды от него, ему пришлось уехать вместе со своей собакой по кличке Моцарт: «Мы были вынуждены эвакуироваться. Но самое главное, что пёсик со мной. Это единственное, из-за чего я переживал, когда увидел огонь. Знаете, когда стоишь на террасе и наблюдаешь, как дикий пожар пожирает дом за домом в паре километров от тебя, начинаешь осознавать бессмысленность попыток сохранить имущество. Всё это всё равно не будет дороже дома. В гараже ещё две машины, одну из которых я очень люблю, и два мотоцикла», — рассказал Воробьев в запретграме.

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Из видео Алексея Воробьева

Позже он записал новое видео, в котором держал Моцарта на руках. Алексей рассказал, что уже смог вернуться домой: «О ситуации с пожарами на сегодня. В этой части города пожары были потушены, и мы даже с Моцартом смогли вернуться. Сейчас эта часть Лос-Анджелеса вне опасности, но электричества в домах по-прежнему нет. Я сейчас прочитал, что обо мне беспокоятся даже в Госдуме. Это неожиданно и очень приятно. Я, безусловно, воспользуюсь их советом и в следующий раз, уезжая из Москвы на заслуженные новогодние каникулы, буду выбирать место попрохладнее. Вот такие у нас новогодние каникулы в Калифорнии».

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Скриншот из соцсетей Данилы Поперечного*

Кроме Алексея от пожаров пострадали и другие российские знаменитости: комик Данила Поперечный (Признан в РФ иноагентом) и бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева. А певица Рита Дакота вместе с семьей успела покинуть Калифорнию в день начала пожаров.

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Скриншот из соцсетей Крисси Тейген

Также из своего дома была вынуждена уехать телеведущая Крисси Тейген. В социальных сетях она рассказала, что пакует вещи и направляется в отель. А вот Дженни Гарт на время эвакуации остановилась у бывшего мужа, актёра «Сумерек» Питера Фачинелли, с которым была в браке 11 лет. Джессика Симпсон тоже покинула свой дом из-за пожара в соседнем районе Уэст-Хиллз.

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Скриншот из соцсетей Мэнди Мур

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Скриншот из соцсетей Мэнди Мур

А вот среди тех, кому дома спасти все-таки не удалось, оказались бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер, сестры Белла и Джиджи Хадид, мать Тори Спеллинг и актриса Мэнди Мур, которая выехала на место стихийного бедствия после того, как огонь потушили, чтобы показать подписчикам масштаб разрушений.

Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
фото: Скриншот из соцсетей Беллы Хадид

Некоторые голливудские звезды не смогли обойти стороной происходящее и решили помочь тысячам пострадавших от лесных пожаров. Например, Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест сделали пожертвование на сумму 1 миллион долларов, а звезда «Полицейской академии» Стив Гуттенберг устроился волонтером и помогает калифорнийским спасателям.

*Признан в РФ иностранным агентом
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Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов фотографии
Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов фотографии
Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов фотографии
Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов фотографии
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