Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

Светлана Иванова
снялась в фотосессии для журнала «ОК!»
вместе с 12-летней Полиной и 6-летней Мирой. Для девочек это первая профессиональная съёмка вместе с мамой.
Светлана отметила, что у неё не было намерения скрывать дочерей от общественности, однако она уважает их частную жизнь и всегда обсуждает с ними совместные публикации в социальных сетях: «Не могу сказать, что это какое-то специальное решение или был план скрывать их. Мы ходим вместе периодически на какие-то премьеры. Просто они живут свою детскую жизнь, которая не всегда пересекается с нашей профессиональной. Не хочется делать детей частью этой жизни, особенно ее светской составляющей. Тут еще важно от них получить артикулированное согласие на то, чтобы их фотографии где-то появлялись, чтобы на них обращали внимание в связи с популярностью их родителей, потому что до какого-то момента дети этого не осознают, а просто принимают участие в жизни родителей»
.
«У нас вообще не принято говорить «надо», я все вопросы с самого их детства обсуждаю. Все их появления в моих социальных сетях — только после согласования с ними. Это частная жизнь. Несмотря на то что они мои дети, они отдельные личности со своими желаниями и стремлениями, в том числе и представлениями о том, как они появляются в медийном пространстве»
, – поделилась Иванова.
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