Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Конфуций»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

11 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
11 января 2025
Светлана Иванова снялась в фотосессии для журнала «ОК!» вместе с 12-летней Полиной и 6-летней Мирой. Для девочек это первая профессиональная съёмка вместе с мамой.

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

Светлана отметила, что у неё не было намерения скрывать дочерей от общественности, однако она уважает их частную жизнь и всегда обсуждает с ними совместные публикации в социальных сетях: «Не могу сказать, что это какое-то специальное решение или был план скрывать их. Мы ходим вместе периодически на какие-то премьеры. Просто они живут свою детскую жизнь, которая не всегда пересекается с нашей профессиональной. Не хочется делать детей частью этой жизни, особенно ее светской составляющей. Тут еще важно от них получить артикулированное согласие на то, чтобы их фотографии где-то появлялись, чтобы на них обращали внимание в связи с популярностью их родителей, потому что до какого-то момента дети этого не осознают, а просто принимают участие в жизни родителей».

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

«У нас вообще не принято говорить «надо», я все вопросы с самого их детства обсуждаю. Все их появления в моих социальных сетях — только после согласования с ними. Это частная жизнь. Несмотря на то что они мои дети, они отдельные личности со своими желаниями и стремлениями, в том числе и представлениями о том, как они появляются в медийном пространстве», – поделилась Иванова.

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца

Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   11.01.2025 - 22:03
Девчушки - красотки, больше похожи друг на друга. Так и не скажешь, что между ними разница в 6 лет, максимум 3. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
стиль
персоны
Светлана Иванова

фотографии >>
Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца фотографии
Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца фотографии
Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца фотографии
Светлана Иванова впервые снялась с дочерьми для глянца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Конфуций»

Скорбим

Евгения Добровольская
10 января ушла из жизни актриса Евгения Добровольская.
Михаил Левченко
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Левченко.
Валерий Демин
10 января ушёл из жизни оперный певец Валерий Демин.
Анатолий Хропов
6 января ушёл из жизни актёр Анатолий Хропов.
Маргус Оопкауп
6 января ушёл из жизни актёр Маргус Оопкауп.

День рождения >>

Виктор Авдюшко
Анна Дворжецкая
Елена Карпова
Виталий Олечкин
Виталий Редько
Георгий Тараторкин
Антон Хабаров
Константин Хабенский
Юлия Хлынина
Бернар Блие
Марк Блукас
Кристина Кауфман
Джейсон Коннери
Гита Нёрбю
Аманда Пит
Род Тейлор
все родившиеся 11 января >>

Афиша кино >>

День недели — любой
мелодрама
Россия, 2024
Криминальный шеф
триллер
США, 2023
Мегалополис
драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2024
Заклятие. Новое поколение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, Канада, США, 2025
Притворись моей невестой
комедия, мелодрама
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?