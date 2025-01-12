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«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове

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12 января 2025
На счету 25-летнего Влада Прохорова уже несколько главных ролей в громких проектах. Одна из последних — в фантастическом сериале «Министерство Всего Хорошо», где он сыграл доброго ангела, который «случайно» помогает людям исполнить их желания. Журнал HELLO! пообщался с Владом о его новом проекте, а Кино-Театр.Ру собрал на основе интервью материал с интересными фактами об актёре.

«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове

Рано потерял родителей

Я рано потерял родителей и воспитывался бабушкой и дедушкой. С 10 лет увлекался всем и даже играл на свадьбах на аккордеоне. Люди мыслят стереотипами: видят большие глазки, длинные реснички — и считают, что я нежный мальчик, ребенок, но я не такой. Я много работаю и добиваюсь результатов своим трудом. В 22 года уже служил в театре, но зарплата была такой маленькой, что я не знал, смогу ли сегодня пообедать. Питался в долг в театральной столовой.

Обивал пороги

Я прошибал лбом стены, ходил на кастинги, записывал самопробы, отправлял сотни писем, чтобы сниматься в полном метре. Были страхи, что не получится. Но получилось! Думаю, со временем я буду только опытнее, интереснее и мастеровитее. Еще десять лет назад я не знал, что стану артистом... Что я привлекательный, многогранный, интересный. Думал, я обычный парень из Перми. Но потом открыл в себе эти грани — повезло, что в 18 лет кто-то дал мне пинка, и я пошел, купил билет, приехал в Москву и поступил в вуз.

«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове

Единственный на курсе окончил театральный институт с красным дипломом

Учебе я отдавался максимально. Первые два года пахал — бесконечные этюды, тексты, доклады. Не спал почти. Это был ад! Постоянно что-то придумывал, очень боялся, что отчислят. Всегда приходил на пары за два часа до начала — репетировал, делал костюмы

Потерял друзей в 25 лет

В 25 лет перестал общаться со всеми, с кем дружил раньше. Начал ощущать, что мне завидуют. Мы были рядом и понимали друг друга в сложные времена, общие проблемы нас объединяли. Но когда у меня в профессии пошло, эти люди куда-то исчезли. А я всегда тороплюсь, хочется быстрее всего добиваться. Сейчас так много дел, событий, новостей. Это для меня важнее всего.

«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове

Набрал вес для роли Сергея Жукова в фильме «Руки вверх»

Да, долго вес набирал. Готовил мясные котлеты, пюре, ел много на ночь — сладкое, мучное. За четыре месяца стал тяжелее на 15 кг.

И быстро их сбросил

Потом похудел за полтора месяца. Сбрасывал жестко, надо было вернуться в форму для другой роли. Ограничил питание — ел один раз в день и только суп-пюре. У меня кружилась голова, было физически плохо. Но я выдержал, сбросил вес, после чего стал постепенно увеличивать рацион, сейчас хорошо и правильно питаюсь.

«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове

Работал в похоронном бюро

Во время ковида, когда я заканчивал обучение в школе-студии МХАТ, пришлось на время уехать в Пермь и устроиться в похоронное бюро, чтобы заработать денег. Тогда я увидел, в каком возрасте люди умирают в наших краях. Я благодарен Богу, что мои бабушка и дедушка здоровы и полны сил. В их коридоре всегда много детской обуви — они помогают родственникам заботиться о детях и внуках.
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«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове фотографии
«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове фотографии
«Я прошибал лбом стены»: Что мы знаем о Владе Прохорове фотографии
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