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«Прости, что позволила разбить твоё сердце»: Анна Пересильд извинилась перед собой в детстве

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12 января 2025
15-летняя Анна Пересильд опубликовала видео, в котором попросила прощения перед собой в детстве, после того, как её экс-бойфренд и коллега по сериалу «Слово пацана» Ярослав Могильников намекнул на новые отношения: «Прости меня, моя маленькая девочка, за то, что позволила разбить твоё сердце, которое любило по-настоящему», – подписала Анна ролик. На нём можно увидеть кадры, на которых актриса не может сдержать слёз.

«Прости, что позволила разбить твоё сердце»: Анна Пересильд извинилась перед собой в детстве
фото: Скриншот из соцсетей Анны Пересильд

«Прости, что позволила разбить твоё сердце»: Анна Пересильд извинилась перед собой в детстве
фото: Скриншот из соцсетей Анны Пересильд

Поклонники считают, что её переживания вызваны недавней сторис Ярослава, явно содержащей намёк на новые отношения. Актёр подписал свою публикацаю лишь одним словом «влюблён».
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«Прости, что позволила разбить твоё сердце»: Анна Пересильд извинилась перед собой в детстве фотографии
«Прости, что позволила разбить твоё сердце»: Анна Пересильд извинилась перед собой в детстве фотографии
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