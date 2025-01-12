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«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей

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12 января 2025
Одним из ярких моментов премии «Золотой глобус», которая прошла в ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе, стало появление Зендаи с огромным кольцом на безымянном пальце левой руки. А спустя сутки таблоиды подтвердили состоявшуюся помолвку актрисы и её возлюбленного Тома Холланда. В свежем посте на Patreon отец актёра, Доминик Холланд, раскрыл детали помолвки сына с Зендаей. А содержанием поста, который доступен лишь платным подписчикам, поделился журнал Elle.

«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей
фото: Том и Доминик Холланд

Британский комик и писатель заявил, что Том «очень хорошо подготовился» к помолвке ― купил кольцо, поговорил с отцом избранницы и получил от него разрешение сделать предложение его дочери: «У Тома всё было распланировано… Когда, где, как, что сказать, что надеть», ― написал Доминик. Он отметил, что для большинства мужчин при покупке обручального кольца главный стресс связан с его стоимостью, но для Тома это было меньшей из проблем. Больше всего актёра волновали размер и чистота камня, его оправа и ювелир, который создал кольцо.

«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей
фото: Зендая и Том Холланд

Доминик беспокоится, что помолвка настолько популярных персон усилит и без того пристальное внимание к ним. Однако, по его словам, пара хорошо со всем справляется: «Хотя шоу-бизнес — неблагополучное место для отношений, особенно для знаменитых пар, поскольку они рушатся и сгорают на публике, и их слишком много, чтобы перечислить все… я полностью уверен, что Том и Зендая создадут успешный союз». По информации TMZ, актёр сделал возлюбленной предложение в последнюю неделю декабря, когда пара встречала Новый год наедине в США. Том и Зендая вместе с 2021 года.
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«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей фотографии
«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей фотографии
«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей фотографии
«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей фотографии
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