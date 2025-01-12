«Он очень хорошо подготовился»: Отец Тома Холланда рассказал о помолвке сына с Зендаей

Британский комик и писатель заявил, что Том «очень хорошо подготовился» к помолвке ― купил кольцо, поговорил с отцом избранницы и получил от него разрешение сделать предложение его дочери: «У Тома всё было распланировано… Когда, где, как, что сказать, что надеть», ― написал Доминик. Он отметил, что для большинства мужчин при покупке обручального кольца главный стресс связан с его стоимостью, но для Тома это было меньшей из проблем. Больше всего актёра волновали размер и чистота камня, его оправа и ювелир, который создал кольцо.
фото: Зендая и Том Холланд
Доминик беспокоится, что помолвка настолько популярных персон усилит и без того пристальное внимание к ним. Однако, по его словам, пара хорошо со всем справляется: «Хотя шоу-бизнес — неблагополучное место для отношений, особенно для знаменитых пар, поскольку они рушатся и сгорают на публике, и их слишком много, чтобы перечислить все… я полностью уверен, что Том и Зендая создадут успешный союз». По информации TMZ, актёр сделал возлюбленной предложение в последнюю неделю декабря, когда пара встречала Новый год наедине в США. Том и Зендая вместе с 2021 года.
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