«Она не успела выбраться»: Дженнифер Гарнер потеряла подругу во время пожара в Калифорнии

«Я потеряла подругу из прихода нашей церкви. Это тяжелая утрата, и мне непросто говорить об этом. Ей не удалось выбраться из дома», — поделилась Гарнер. Сейчас актриса волонтёрит в одном из пунктов помощи эвакуированным из районов, пострадавших от огня, и готовит для них обеды. Домов лишились многие знакомые актрисы, проживающие в Лос-Анджелесе: «Мое сердце разбито за моих друзей. Я могла бы без труда составить список из ста друзей, которые лишились своих жилищ», — поделилась она.
Актриса отметила, что не может сидеть сложа руки во время катастрофы и старается оказывать посильную помощь эвакуированным людям: «На меня как будто давит вина каждый раз, когда я прихожу домой. Я не могу перестать думать о том, что могу сделать, чем могу помочь, что сделать, имея целые стены и крышу над головой», — добавила Гарнер. Её знакомая стала одной из 16 погибших во время пожаров.
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