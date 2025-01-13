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Рори Сайкс погиб при пожаре в Калифорнии

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13 января 2025
32-летний Рори Сайкс, прославившийся в детстве благодаря участию в телешоу Kiddy Kapers, погиб при пожаре в своём доме в Малибу. Об этом в социальных сетях рассказала его мать Шелли Сайкс.

Рори Сайкс погиб при пожаре в Калифорнии
фото: Шелли и Рори Сайкс

Во время пожара, который прямо сейчас уничтожает значительные территории Южной Калифорнии, Рори оказался запертым в коттедже. Его мать выбежала наружу, чтобы потушить огонь из садового шланга, но водопровод оказался пустым. На кровлю здания полетели раскаленные угли. Вытащить Сайкса из дома Шелли не смогла из-за сломанной руки: «Он сказал: „Мама, оставь меня“, а ни одна мама не может оставить своего ребёнка. Я не могла поднять его. Я не могла сдвинуть его с места», — написала она.

Шелли пыталась связаться со спасателями, но линия не работала. Тогда она села в машину и поехала искать помощь. Когда Шелли вернулась с подмогой, было уже поздно: «Я не смогла потушить золу на крыше из шланга, потому что воду отключили. Когда пожарные привезли меня обратно, его коттедж сгорел дотла. У меня совершенно разбито сердце», — поделилась она. Женщина добавила, что во всем Малибу работали лишь 50 пожарных, а в гидрантах совершенно не было воды.

Рори Сайкс погиб при пожаре в Калифорнии
фото: Рори Сайкс в детстве

Актёр родился с церебральным параличом и дефектами зрения, но это не помешало ему с малых лет начать строить успешную актерскую карьеру. В детстве Рори стал звездой британского шоу Kiddy Kapers, которое вела Шелли. Программа выходила на экраны в 1998 году.
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Рори Сайкс погиб при пожаре в Калифорнии фотографии
Рори Сайкс погиб при пожаре в Калифорнии фотографии
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