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Бенедикт Камбербэтч отправился в Норвегию в рамках проекта по сохранению океанов

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13 января 2025
Бенедикт Камбербэтч стал участником проекта Prada и National Geographic: он снялся в одном из документальных фильмов, направленных на привлечение внимания к проблемам сохранения океанов. Амбассадор Prada отправился в Норвегию, чтобы рассказать о разрушительном воздействии пластика на окружающую среду. Также одной из участниц проекта стала актриса Сэди Синк — она появится в серии, посвящённой Мексике.

Бенедикт Камбербэтч отправился в Норвегию в рамках проекта по сохранению океанов

Prada продолжает развивать направление устойчивого развития с выпуском коллекции Re-Nylon. Инициатива отвечает за переработку пластиковых отходов из океанов и создание из них предметов одежды. 1% доходов от коллекции Prada Re-Nylon идёт в поддержку образовательной программы SEA BEYOND, которая проводится Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО.

Бенедикт Камбербэтч отправился в Норвегию в рамках проекта по сохранению океанов
фото: Сэди Синк
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