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«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии

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13 января 2025
7 января в Калифорнии начался сильнейший пожар, уничтоживший множество особняков в элитных районах. Своё жилье потеряли Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Адам Броуди и Лейтон Мистер, Мэл Гибсон и многие другие. Ещё большему числу знаменитостей пришлось эвакуироваться, чтобы обезопасить себя. Однако некоторые дома остались нетронутыми: например, особняки Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Теорией о том, почему их дома огонь обошёл стороной, поделилась Ксения Собчак.

«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии
фото: Ксения Собчак

«Пожары в Калифорнии, конечно, до сих пор главная тема для таблоидов. Кто-то соболезнует звездам, кто-то же наоборот — злорадствует, но на первый план вышли те, чье жилье чудесным образом уцелело. В рядах счастливчиков, например, Стивен Спилберг и его огромное поместье, а так же Том Хэнкс. Только комментаторы считают, что чудо в данном случае не связанно с высшими силами, а вполне рукотворное: подозревается, что первые величины наняли за огромные деньги частные пожарные бригады, чтобы спасти еще более огромные деньги, вложенные в недвижимость и находящееся там имущество.

Во время бушующих пожаров прошлых лет таким путем спасали свои дома семьейство Кардашьян, к примеру, чем вызвали волну хейта, но им не привыкать. На этот раз, если теория с частными пожарными бригадами подтвердится, всё будет выглядеть еще более беспринципно, потому что резервуары воды были практически пусты, и на тушение одного особняка, как у Хэнкса, могли уйти запасы воды, что спасли бы десятки домов», — написала Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии
фото: Ким Кардашьян

Семейству Кардашьян досталось и в этом году: как передает Daily Mail, соседи обвинили Ким и нескольких других знаменитостей в том, что они усугубили страшные пожары в Калифорнии. Начиная с 2022 года на фоне сильнейшей засухи власти Лос-Анджелеса ввели строгие меры по экономии воды. Горожанам запретили поливать свои сады чаще двух раз в неделю и дольше восьми минут. Однако Кардашьян, Сильвестр Сталлоне и комик Кевин Харт неоднократно нарушали это правило. Так, Ким оштрафовали за использование воды почти на 900 тысяч литров больше дозволенного: «Всем было сказано сократить потребление воды именно для таких случаев, сохранить ее для борьбы с пожарами. Они продолжали поливать, потому что могли позволить себе штрафы», – передает слова инсайдеров Daily Mail.

«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии
фото: Мэл Гибсон

Другой теорией о том, почему с пожарами невозможно справиться, поделился Мэл Гибсон. В эфире Fox News он заявил, что полная неготовность властей к встрече со стихией кажется ему подозрительной: «Ну, понимаете… Я точно знаю, что они мутили с запасами воды. По каким-то причинам осушили пожарные резервуары, это происходило уже какое-то время… У Калифорнии оказалось столько проблем, что это просто не укладывается в голове. Зачем они всё это делают? Когда происходят такие вещи, поневоле задаешься вопросом: "А не было ли тут умысла?" Это безумные мысли, конечно, но ты не можешь не спрашивать себя, была ли тут цель и какая именно. Не знаю… Может, им надо было, чтобы штат опустел?» — предположил Гибсон.

«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии
фото: Сгоревший дом Мэла Гибсона
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Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
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«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии фотографии
«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии фотографии
«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии фотографии
«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии фотографии
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