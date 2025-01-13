Обри Плаза удалила аккаунт в социальных сетях после смерти супруга

3 января муж Обри Плазы, режиссёр Джефф Баэна, покончил с собой. Спустя несколько дней актриса вышла на связь и выпустила официальное обращение, в котором попросила уважать частную жизнь их семьи. А в минувшее воскресенье поклонники заметили, что её аккаунт в социальных сетях удалён.
фото: Обри Плаза и Джефф Баэна
«Это невообразимая трагедия. Мы глубоко благодарны всем, кто выразил поддержку. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время», – последнее, что сказала Обри в официальном обращении перед тем, как удалить аккаунт.
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