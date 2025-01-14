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Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии

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14 января 2025
Лиза Арзамасова быстро пришла в форму после рождения второго ребёнка и решила побаловать себя красивой фотосессией. Которую можно было бы даже счесть откровенной: Лиза позирует в чулках и коротких шортах. Что, прямо скажем, ей совершенно не свойственно в повседневной и профессиональной жизни — актриса очень старомодна в выборе одежды и предпочитает строгий и элегантный стиль.

Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии

Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии

Актриса обратилась к фотографу Анастасии Верединой и призналась, что долгие годы воспринимала себя в кино и в театре, но не на фото. «Эти снимки стали первыми, на которых я взглянула на себя по-новому! Теперь они одни из моих самых любимых».

Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии

Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии
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Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии фотографии
Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии фотографии
Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии фотографии
Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии фотографии
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