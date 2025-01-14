Лиза Арзамасова примерила смелый образ для новой фотосессии

Лиза Арзамасова
быстро пришла в форму после рождения второго ребёнка
и решила побаловать себя красивой фотосессией. Которую можно было бы даже счесть откровенной: Лиза позирует в чулках и коротких шортах. Что, прямо скажем, ей совершенно не свойственно в повседневной и профессиональной жизни — актриса очень старомодна в выборе одежды и предпочитает строгий и элегантный стиль.
Актриса обратилась к фотографу Анастасии Верединой и призналась, что долгие годы воспринимала себя в кино и в театре, но не на фото. «Эти снимки стали первыми, на которых я взглянула на себя по-новому! Теперь они одни из моих самых любимых»
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