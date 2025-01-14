Галя, у нас отмена: 8 женщин обвинили Нила Геймана в сексуальном насилии

Сразу восемь женщин обвинили Геймана в сексуальном насилии. Большая статья, опубликованная в издании Vulture, изобилует детальными подробностями изощрённых сношений Геймана с истицами. Описания напоминают скорее порно-фанфик, пересказать который не представляется возможным по соображениям приличия.
Охота на Геймана началась полгода назад, когда на сайте Tortoise Media вышла новость о том, что две женщины, пожелавшие сохранить анонимность, обвинили его в насилии. Следом вышел 6-серийный подкаст под названием «Хозяин», в котором своими воспоминаниями поделились уже пять женщин.
фото: Нил Гейман с женой Амандой Палмер
В новой статье под названием «Нет никакого стоп-слова» журналистка Лиза Шапиро взяла интервью у восьми женщин, имевших схожий опыт отношений с Гейманом. Одна из них, Скарлетт Павлович, работала у Геймана и его жены Аманды Палмер нянькой. На момент знакомства с писателем Скарлетт было 22 года. По словам Павлович, Гейман не стал затягивать с прелюдиями и предложил ей принять ванну в их саду в первый же день знакомства. Что характерно, Скарлетт согласилась. Нил тут же присоединился к ней и начал приставать. Дальше следуют обескураживающие подробности полового акта, в процессе которого писатель попросил называть его «хозяином». После этого необычного знакомства Павлович не только продолжила работать на Геймана, но и позволила ему подвергать себя сексуальному насилию, выполняя его абсурдные приказы, противоречащие правилам гигиены.
Одна из самых вопиющих историй из рабочей практики Павлович — эпизод, в котором Гейман решил заняться с ней сексом в присутствии своего малолетнего сына. Удивительно, но несмотря на весь свой шок и трепет Павлович сохраняла связь с Гейманом. И даже заверяла его в том, что их отношения носили добровольный характер. Так что не очень понятно, что же ей нужно сейчас. В конце концов, она согласилась подписать соглашение о неразглашении за небольшой гонорар в 9200 долларов. В 2023 году Павлович решила обратиться в полицию, обвинив писателя в сексуальном насилии. Но на данный момент дело уже закрыто.
Ещё одна дама, назвавшаяся просто Кэролайн, также подписала соглашение о неразглашении, и точно так же его нарушила, дав интервью Vulture. Кэролайн тоже была домработницей и нянькой в семье Геймана и Палмер. Однажды Кэролайн угораздило заснуть на кровати Геймана, когда она читала его сыну сказку на ночь. Когда писатель вернулся домой и увидел спящих Кэролайн и сына, он, недолго думая, прилёг к ним и начал приставать к няньке, не обращая внимания на то, что между ними спит ребёнок. Кэролайн тут же вскочила с кровати и подумала, что у её работодателя что-то не то с мозгами. Что не помешало ей позже вступить с ним в сексуальную связь. Впоследствии это позволило ей требовать за подписание соглашения о неразглашении сумму, в 60 раз превышающую ту, что ей предложили его адвокаты. И Гейман согласился уплатить 300 000 долларов. Представители писателя заявили в комментарии Vulture, что Кэролайн сама инициировала связь с писателем. А также опровергли её историю о домогательствах в присутствии ребёнка.
Кендра Стаут познакомилась с Гейманом в 18-летнем возрасте в книжном магазине — он подписал ей книгу на творческом вечере. Три года спустя их отношения «приобрели физическую форму». И согласно её заявлению, писатель изнасиловал её в 2007 году во время загородной поездки, проигнорировав её многочисленные отказы и упоминание плохого самочувствия из-за инфекции мочеполовой системы. Стаут подала заявление в полицию в октябре 2024.
Гейман с самого начала отрицал все обвинения, утверждая, что всё произошедшее между ним и женщинами было по обоюдному согласию. Представители Геймана откликнулись на обвинения ещё во время записи подкаста, заявив, что «сексуальная деградация, подчинение, доминирование, садизм и мазохизм не всем придутся по вкусу, но если это происходит между взрослыми людьми по обоюдному согласию — это вполне легально». Тем самым фактически подтвердив, что у Геймана действительно были подобного рода связи с некоторым количеством женщин. Однако в свежей статье обвинительницы уверяют публику в том, что несмотря на их "общение" с Гейманом и подыгрывания всей этой истории с "хозяином", обсуждения остальных действий с его стороны никогда не было, и никакого согласия на них он не получал.
На злобу дня уже успела съязвить Джоан Роулинг в сети имели Илона Маска: «Литературное сообщество, у которого было так много что сказать по делу Харви Вайнштейна ещё до того, как его признали виновным, хранит странное молчание в качестве реакции на многочисленные обвинения в адрес Геймана со стороны женщин, которые никогда не встречались друг с другом, и при этом имеют удивительно схожие истории».
фото: Кадр из сериала "Песочный человек"
Выход подкаста в июле 2024 года повлиял на производство фильмов и сериалов по сценариям писателя. Студия Disney приостановила производство экранизации его «Истории с кладбищем», а Netflix отменил производство «Мёртвых мальчиков-детективов». Впрочем, неизвестно, насколько последнее связано непосредственно со скандалом, потому что эта история никак не отразилась на выходе второго сезона«Песочного человека», который ожидается в этом году. Как и на экранизации «Сыновей Ананси», за которую взялся Prime Video.
обсуждение >>