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Нино Нинидзе показала нового возлюбленного

15 января
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15 января 2025
Пока одни разводятся и расстаются, другие заводят новые отношения. Разбежавшиеся некоторе время назад Нино Нинидзе и Максим Виторган презентовали публике свои новые "половинки". Виторган встретил Новый год с девушкой по имени Анна Короткова, а Нино Нинидзе поехала в отпуск с коллегой по цеху Михаилом Кремером.

Нино Нинидзе показала нового возлюбленного

Нино и Михаил познакомились на съёмках сериала «Стой! Не то мама будет гадать» в 2023 году, а в декабре 2024 года, подводя итоги, актриса опубликовала фотографию, на которой она стоит с Михаилом в обнимку. Актёры вместе отправились в Дубай на новогодние каникулы, и на днях Нино опубликовала фотографии с отдыха.

Нино Нинидзе показала нового возлюбленного

Нино Нинидзе показала нового возлюбленного
фото: Михаил Кремер

Нино Нинидзе была замужем за Кириллом Плетнёвым и воспитывает вместе с ним сына Александра. Михаил Кремер был женат на своей бывшей однокурснице Татьяне Максимовой, в браке с которой родился сын Тимофей.
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Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной
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фильмы
Стой! Не то мама будет гадать

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Нино Нинидзе показала нового возлюбленного фотографии
Нино Нинидзе показала нового возлюбленного фотографии
Нино Нинидзе показала нового возлюбленного фотографии
Нино Нинидзе показала нового возлюбленного фотографии
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