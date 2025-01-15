Нино Нинидзе показала нового возлюбленного

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Ромео и Джульетта против ЕГЭ и эха 90-х

«Прости, что позволила разбить твоё сердце»: Анна Пересильд извинилась перед собой в детстве

«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Сотни бобров, несколько пришельцев и один степной волк

«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

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«Смотреть на идеальных героев неинтересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

Как они попали в проект, за что любят профессию и о каких ролях мечтают