СМИ: Евгения Добровольская боролась с раком желудка

10 января в возрасте 60 лет скончалась актриса Евгения Добровольская
. Новость о её смерти стала полной неожиданностью для широкой публики, но не для её близких и коллег, больше года наблюдавших борьбу актрисы с тяжёлым заболеванием. В прессу тут же просочился слух о том, что у Евгении был рак. Косвенно этот слух подтвердили Игорь Золотовицкий
и Константин Хабенский
, выступившие с речью на прощальной церемонии в МХТ 14 января
. По словам Золотовицкого, свой 60-летний юбилей 26 декабря актриса встречала в больнице, так как боролась до конца и отказывалась ехать в хоспис. А Хабенский упомянул страдания и невыносимую боль, которые мучали Добровольскую.
По данным телеграм-канала Mash
, Добровольская страдала раком желудка, который был слишком поздно обнаружен. Согласно источникам канала, артистка впервые почувствовала боли в животе в 2023 году, но не сразу обратилась к врачам, решив лечиться самостоятельно с помощью медикаментов от расстройства желудка. Осенью 2023 года состояние Евгении ухудшилось, она начала терять вес и нащупала уплотнения под кожей. Госпитализация и обследование выявили агрессивную форму рака желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг.
В начале 2024 года актриса прошла 6 курсов химиотерапии, но болезнь прогрессировала. В какой-то момент врачам удалось стабилизировать состояние актрисы и добиться частичной ремиссии. Были опробованы разные методы лечения, включая курс клеточной иммунотерапии (терапия, использующая собственную иммунную систему организма для уничтожения опухолевых клеток — прим. ред.). Однако ближе к декабрю болезнь вновь одолела Евгению, её состояние перешло в тяжёлую форму и она уже не могла передвигаться самостоятельно. Тогда актрису госпитализировали в последний раз.
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