Дмитрия Певцова и Александру Захарову "убрали" из «Ленкома»

14 января Дмитрий Певцов
опубликовал видео-обращение
к своим подписчикам и поклонникам, в котором объяснил, почему его портрет исчез из фойе театра «Ленком»
, в котором он служил с 1991 года и играл Николая Резанова в рок-опере «"Юнона" и "Авось"».
«Моя фотография была убрана со стены театра «Ленком». Наступила ясность — театр «Ленком» в услугах артиста Певцова больше не нуждается. Официально мне об этом, конечно, никто не скажет. Ну… у нас так повелось. Предвижу вопросы: почему, отчего? Могу отвечать только за себя. У меня есть время и желание играть на сцене. Поэтому все вопросы не ко мне».
На следующий день администрация театра опубликовала ответный комментарий
. Оказалось, что Дмитрий забрал свою трудовую книжку из театра «Ленком» в 2021 году в связи с избранием в депутаты Государственной Думы. «В дальнейшем он сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру. Одно из них звучало так: «Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там»
.
Оказалось, что руководство театра внимательно следило за высказываниями Певцова и мониторило его многочисленные интервью. В которых он регулярно критиковал репертуар театра (называя спектакли «антрепризными», то есть, по сути, коммерческими) и нынешнее руководство, которое, на его взгляд, не смогло сохранить наследие покойного Марка Захарова
. А также пренебрегло желанием Дмитрия возглавить театр, о чем он посетовал в интервью телеканалу «Беларусь-1»: «У меня года три-четыре назад было желание такое: возглавить, чтобы спасти то, что осталось после Захарова. Но нынешнему руководству это, очевидно, не было нужно. И вот уже пять лет прошло, и от театра ничего не осталось, кроме названия»
.
Ознакомившись с этими комментариями, труппа театра в конце ноября 2024 года устроила заседание, на котором артисты признали публичные высказывания Певцова неэтичными. А также не соответствующими действительности: текущее руководство добилось переименования театра в «Ленком Марка Захарова», сохранило в репертуаре 8 спектаклей в постановке режиссёра и регулярно проводить мемориальные мероприятия, посвящённые покойному.
На фоне этого выяснения отношений активизировалась дочь Марка Захарова, Александра
. В прошлом прима
«Ленкома» после смерти отца не только не получила должность по наследству (с 2019 года театром руководит Марк Варшавер
), но и лишилась нескольких ролей. Александра пыталась судиться с «Ленкомом» за незаконное использование спектаклей отца, права на которые, как ей казалось, перешли к ней, как к единственной наследнице. Однако Тверской суд Москвы постановил, что и сам Захаров не имел никаких прав на свои спектакли — они принадлежали театру.
В последние годы Захарова была задействована только в одном спектакле — в «Вишневом саде». Но 15 января актриса сообщила новостному агентству «Москва»
, что больше не будет выступать на сцене «Ленкома». «Мне вчера сообщили, что Александра Захарова на сцене театра «Ленком Марка Захарова» больше не должна быть. То есть, видимо, я больше не буду играть спектакль «Вишневый сад». Я прослужила в театре 42 года. Это какая-то ситуация удивительная, которая говорит, на мой взгляд, о тяжелом кризисе. Я спросила: «Я уволена?». Мне сказали «Нет, но «Вишневый сад» больше играть не будешь». Я играла раз в полгода. Мне разрешали выходить на сцену. А теперь мне сообщили вчера, что все. Ну, действительно, зачем Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова»?
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