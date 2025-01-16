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Дмитрия Певцова и Александру Захарову "убрали" из «Ленкома»

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16 января 2025
14 января Дмитрий Певцов опубликовал видео-обращение к своим подписчикам и поклонникам, в котором объяснил, почему его портрет исчез из фойе театра «Ленком», в котором он служил с 1991 года и играл Николая Резанова в рок-опере «"Юнона" и "Авось"».

Дмитрия Певцова и Александру Захарову убрали из «Ленкома»

«Моя фотография была убрана со стены театра «Ленком». Наступила ясность — театр «Ленком» в услугах артиста Певцова больше не нуждается. Официально мне об этом, конечно, никто не скажет. Ну… у нас так повелось. Предвижу вопросы: почему, отчего? Могу отвечать только за себя. У меня есть время и желание играть на сцене. Поэтому все вопросы не ко мне».

На следующий день администрация театра опубликовала ответный комментарий. Оказалось, что Дмитрий забрал свою трудовую книжку из театра «Ленком» в 2021 году в связи с избранием в депутаты Государственной Думы. «В дальнейшем он сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру. Одно из них звучало так: «Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там».

Дмитрия Певцова и Александру Захарову убрали из «Ленкома»

Оказалось, что руководство театра внимательно следило за высказываниями Певцова и мониторило его многочисленные интервью. В которых он регулярно критиковал репертуар театра (называя спектакли «антрепризными», то есть, по сути, коммерческими) и нынешнее руководство, которое, на его взгляд, не смогло сохранить наследие покойного Марка Захарова. А также пренебрегло желанием Дмитрия возглавить театр, о чем он посетовал в интервью телеканалу «Беларусь-1»: «У меня года три-четыре назад было желание такое: возглавить, чтобы спасти то, что осталось после Захарова. Но нынешнему руководству это, очевидно, не было нужно. И вот уже пять лет прошло, и от театра ничего не осталось, кроме названия».

Ознакомившись с этими комментариями, труппа театра в конце ноября 2024 года устроила заседание, на котором артисты признали публичные высказывания Певцова неэтичными. А также не соответствующими действительности: текущее руководство добилось переименования театра в «Ленком Марка Захарова», сохранило в репертуаре 8 спектаклей в постановке режиссёра и регулярно проводить мемориальные мероприятия, посвящённые покойному.

Дмитрия Певцова и Александру Захарову убрали из «Ленкома»

На фоне этого выяснения отношений активизировалась дочь Марка Захарова, Александра. В прошлом прима «Ленкома» после смерти отца не только не получила должность по наследству (с 2019 года театром руководит Марк Варшавер), но и лишилась нескольких ролей. Александра пыталась судиться с «Ленкомом» за незаконное использование спектаклей отца, права на которые, как ей казалось, перешли к ней, как к единственной наследнице. Однако Тверской суд Москвы постановил, что и сам Захаров не имел никаких прав на свои спектакли — они принадлежали театру.

Дмитрия Певцова и Александру Захарову убрали из «Ленкома»

В последние годы Захарова была задействована только в одном спектакле — в «Вишневом саде». Но 15 января актриса сообщила новостному агентству «Москва», что больше не будет выступать на сцене «Ленкома». «Мне вчера сообщили, что Александра Захарова на сцене театра «Ленком Марка Захарова» больше не должна быть. То есть, видимо, я больше не буду играть спектакль «Вишневый сад». Я прослужила в театре 42 года. Это какая-то ситуация удивительная, которая говорит, на мой взгляд, о тяжелом кризисе. Я спросила: «Я уволена?». Мне сказали «Нет, но «Вишневый сад» больше играть не будешь». Я играла раз в полгода. Мне разрешали выходить на сцену. А теперь мне сообщили вчера, что все. Ну, действительно, зачем Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова»?
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 5
Алексинс   16.01.2025 - 18:05
Если к Александру Калягину например, попробоваться устроиться в театр? Или в другой ещё театр? Как можно раз в полгода выходить на сцену? Так и роль уже не вспомнишь читать далее>>
№ 4
Алексинс   16.01.2025 - 18:02
Был бы жив Марк Захаров, то в жизни не произошло бы такой ситуации из ряда вон выходящей. читать далее>>
№ 3
Валентина В. Орлова.   16.01.2025 - 17:25
Захаровой надо смириться, что её время вышло. Поцарствовала при любящем папке и будя! И папенька не побеспокоился пристроить дочурку на административную должность. И труппа не рвёт тельняшки за неё.... читать далее>>
№ 2
Lissi   16.01.2025 - 16:38
И нигде не указано, кто худрук, кто директор. Это тайна что ли? читать далее>>
№ 1
Наталья Курилова   16.01.2025 - 16:16
За Певцова ничего скажу, он в депутатах. Ему надо определится, где и кому служить. А Александру Захарову жаль. Ну, кто бы её тронул, если бы был жив Марк Захаров? читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Марк ВаршаверМарк ЗахаровАлександра ЗахароваДмитрий Певцов
театры
Ленком

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Дмитрия Певцова и Александру Захарову "убрали" из «Ленкома» фотографии
Дмитрия Певцова и Александру Захарову "убрали" из «Ленкома» фотографии
Дмитрия Певцова и Александру Захарову "убрали" из «Ленкома» фотографии
Дмитрия Певцова и Александру Захарову "убрали" из «Ленкома» фотографии
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