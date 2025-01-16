Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии

16 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
16 января 2025
На днях в издании Vulture вышла резонансная статья, в которой 8 не знакомых друг с другом женщи, обвиняют британского писателя-фантаста Нила Геймана в сексуальном насилии. Публикация изобилует детальными описаниями совокуплений и сразу две респондентки (работавшие нянями в семье писателя) утверждают, что Геймана не особенно смущало присутствие ребёнка в комнате. Подобные заявления, способные заинтересовать не только зевак, но службу опеки, не могли оставаться без ответа.

«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии

Нил Гейман отреагировал публикацией на своём сайте, перемежая отрицания обвинений с признанием своей эгоистичности. Писатель признался, что хранил молчание до настоящего момента из нежелания привлекать внимание к "дезинформации". Но последняя публикация вынудила его подать голос.

«Пока я читал свежий сборник отчётов, были моменты, которые я более-менее узнавал, и моменты, о которых я понятия не имею. Описания событий, которые происходили, соседствуют с вещами, которых решительно не было. Я далек от идеала, но я никогда не вступал в сексуальную связь без согласия с другой стороны. Никогда.

Я даже перечитал переписку с женщинами, которая велась в период событий, впоследствии охарактеризованных как насильственные. И сейчас эта переписка читается точно так же, как она читалась в момент обмена сообщениями — как переписка двух людей, наслаждающихся сексуальными отношениями по обоюдному согласию и желающих очередной встречи друг с другом. В тот момент, когда я был в этих отношениях, они казались позитивными и счастливыми для обеих сторон.

Но было кое-что ещё, что я понял, перечитывая эту переписку спустя годы — мне следовало бы быть в этих отношениях получше. Будучи сексуально-доступным, я был недоступным эмоционально, полностью сосредоточенным на себе и не таким внимательным, каким мог бы быть. Очевидно, что я был беспечен по отношению к сердцам и чувствам других людей — и об этом я действительно глубоко сожалею».

«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии

Писатель провёл месяцы, пристально и беспощадно вглядываясь в себя и проводя ревизию своих отношений с людьми. И пришёл к выводу, что надо продолжать работать над собой — хотя бы ради себя, семьи и доверия любимых. Но в то же время, Гейман отказывается признавать вину и отрицает, что в его отношениях с женщинами было какое-либо насилие.

«Некоторые особенно ужасные истории просто никогда не происходили. Другие так искажают то, что было на самом деле, что едва ли имеют отношение к реальности. Я готов взять ответственность за любые промахи, совершенные мною. Я не хочу поворачиваться спиной к правде. Но я не могу смириться с тем, что из меня делают того, кем я не являюсь. И не могу и не собираюсь признаваться в том, чего я не делал».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova   16.01.2025 - 22:53
... Так вроде даже одна из домохозяек Геймана призналась, что это было по обоюдному согласию. Только тогда не понимаю, к чему было выносить мусор из избы. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   16.01.2025 - 19:38
надо взять правоохранительным органам на карандаш Геймана, начать расследование. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Галя, у нас отмена: 8 женщин обвинили Нила Геймана в сексуальном насилии
Поиск по меткам
насилие
персоны
Нил Гейман

фотографии >>
«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии фотографии
«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии фотографии
«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии фотографии
«Я даже перечитал нашу переписку»: Нил Гейман ответил на обвинения в насилии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Немоляев
15 января ушёл из жизни артист, театральный режиссёр Всеволод Немоляев.
Равшан Джураев
15 января ушёл из жизни актёр Равшан Джураев.
Олег Бойко
12 января ушёл из жизни актёр Олег Бойко.

День рождения >>

Владас Багдонас
Василий Бриченко
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Василий Лановой
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Григорий Татаренко
Павел Татаренко
Кабир Беди
Ришар Боринже
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
Ева Хаберманн
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Четыре четверти
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2024
Лучше всех
комедия
Франция, 2024
Клаустрофобы: Хижина в лесу
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, 2023
Плохая девочка
триллер, эротика
Нидерланды, США, 2024
Большой пернатый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Таиланд, Китай, 2024
Мой друг панда
фильм о животных
Южная Корея, 2024
Питомец Юрского периода. Возвращение домой
научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2024
Пранкеры
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Сверхъестественное. Разлом времени
боевик, научная фантастика, приключения
Таиланд, 2024
Аларум
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Шаман
мистика, фильм ужасов
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен