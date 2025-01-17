Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара

Альбом Лейтон Мистер «Heartstrings» 2014 года вернулся в музыкальные чарты и занял 21 место среди альбомов всех жанров. На прошлой неделе в результате пожаров в Южной Калифорнии дом актрисы и её супруга Адама Броуди сгорел дотла. Чтобы помочь паре заработать деньги на восстановление коттеджа, поклонники начали активно слушать музыку Лейтон. Благодарить за это стоит американского подкастера Гибсона Джонса, который в своих соцсетях призвал поддержать актрису и её семью.
фото: Лейтон Мистер
Также актрису поддержал рэпер Флэйвор Флэв, поделившись в соцсетях видео, на котором он танцует под песню Мистер 2009 года «Somebody to Love», и призывая своих подписчиков сделать то же самое: «Начинаю раскручивать свою девочку Лейтон Мистер и помогаю её семье оправиться от пожара», – написал он. Недавно схожим образом пользователи вернули популярность альбому «Superficial» Хейди Монтаг, которая тоже потеряла свой дом во время пожаров. Музыкальная пластинка 10-летней давности достигла вершины чарта iTunes в начале этой недели.
Хотя 38-летняя Лейтон Мистер в основном известна своими актёрскими ролями, она также добилась успеха как певица и автор песен. В 2010 году она подписала контракт с лейблом Universal Republic, а затем в 2014 году самостоятельно выпустила свой дебютный студийный альбом «Heartstrings».
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