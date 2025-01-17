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Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара

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17 января 2025
Альбом Лейтон Мистер «Heartstrings» 2014 года вернулся в музыкальные чарты и занял 21 место среди альбомов всех жанров. На прошлой неделе в результате пожаров в Южной Калифорнии дом актрисы и её супруга Адама Броуди сгорел дотла. Чтобы помочь паре заработать деньги на восстановление коттеджа, поклонники начали активно слушать музыку Лейтон. Благодарить за это стоит американского подкастера Гибсона Джонса, который в своих соцсетях призвал поддержать актрису и её семью.

Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара
фото: Лейтон Мистер

Также актрису поддержал рэпер Флэйвор Флэв, поделившись в соцсетях видео, на котором он танцует под песню Мистер 2009 года «Somebody to Love», и призывая своих подписчиков сделать то же самое: «Начинаю раскручивать свою девочку Лейтон Мистер и помогаю её семье оправиться от пожара», – написал он. Недавно схожим образом пользователи вернули популярность альбому «Superficial» Хейди Монтаг, которая тоже потеряла свой дом во время пожаров. Музыкальная пластинка 10-летней давности достигла вершины чарта iTunes в начале этой недели.

Хотя 38-летняя Лейтон Мистер в основном известна своими актёрскими ролями, она также добилась успеха как певица и автор песен. В 2010 году она подписала контракт с лейблом Universal Republic, а затем в 2014 году самостоятельно выпустила свой дебютный студийный альбом «Heartstrings».
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   17.01.2025 - 18:28
Восстанавливать наверное не правильно переведено, строить заново. Скорее всего в другом месте, врятли захотят повторять опыт. Там районы сгорели, не все захотят возвращаться и жить без соседей. Судьба... читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   17.01.2025 - 18:14
Даже не знала, что Лейтон Мистер поёт, для меня это приятный шок. Пойду наверное послушаю её музыку, тоже, так сказать, внесу свою лепту в общее дело. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара фотографии
Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара фотографии
Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара фотографии
Поклонники поддержали музыку Лейтон Мистер, чтобы помочь ей восстановить дом после пожара фотографии
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