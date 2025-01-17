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Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов

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17 января 2025
16 января в кинотеатре «Пионер» состоялась светская премьера многосерийного фильма «Минута тишины», основанного на реальных событиях и историях из мира большого бизнеса. Среди гостей премьеры были автор идеи бизнесмен Владимир Потанин, актёры проекта Евгений Цыганов, Артём Ткаченко, Сергей Газаров, Павел Ворожцов и многие другие, а также Валдис Пельш, Елена Панова, Светлана Зейналова, Аристарх Венес.

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Евгений Цыганов

«Я узнал, что Владимир Потанин — автор идеи проекта, когда уже снимался в проекте. Что меня привлекло в самой истории? В первую очередь, это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», – поделился Евгений Цыганов.

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Владимир Потанин с супругой

«Я всегда считал, что предприниматель в России – профессия недооцененная. Наряду с врачами, учителями, металлургами и космонавтами, в наши дни российские предприниматели вносят свой весомый вклад в развитие страны, создают новые рабочие места и новые возможности для людей труда, способствуют конкурентному росту их зарплат, предоставляют новые социальные лифты. Я очень рад, что команде фильма «Минута тишины», который вышел при поддержке «Интерроса», удалось отбросить старые клише и предложить зрителям новый образ современного российского бизнесмена: со всеми его сомнениями, внутренними противоречиями, но главное – с его нацеленностью на созидание, готовностью преодолевать препятствия и способностью сделать правильный моральный выбор», – сказал Владимир Потанин.

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Валдис Пельш и Арина Шарапова

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Артем Ткаченко

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Елена Панова

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Павел Ворожцов

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Сергей Газаров

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Владислав Тирон

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Михаил Химичев

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Максим Митяшин

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Светлана Зейналова

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Ангелина Поплавская

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Антон Мегердичев

Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов
фото: Аристарх Венес

Десятисерийный фильм «Минута тишины» выйдет в телевизионный эфир «Первого канала» 20 января.

«Минута тишины». ТВ-ролик
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Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов фотографии
Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов фотографии
Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов фотографии
Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов фотографии
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