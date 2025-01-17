Большой бизес: Евгений Цыганов, Елена Панова и Павел Ворожцов

«Я узнал, что Владимир Потанин — автор идеи проекта, когда уже снимался в проекте. Что меня привлекло в самой истории? В первую очередь, это история про мечту. Часто же мы слышим, что человек не меняется, а это кино про человека, который поменялся», – поделился Евгений Цыганов.
фото: Владимир Потанин с супругой
«Я всегда считал, что предприниматель в России – профессия недооцененная. Наряду с врачами, учителями, металлургами и космонавтами, в наши дни российские предприниматели вносят свой весомый вклад в развитие страны, создают новые рабочие места и новые возможности для людей труда, способствуют конкурентному росту их зарплат, предоставляют новые социальные лифты. Я очень рад, что команде фильма «Минута тишины», который вышел при поддержке «Интерроса», удалось отбросить старые клише и предложить зрителям новый образ современного российского бизнесмена: со всеми его сомнениями, внутренними противоречиями, но главное – с его нацеленностью на созидание, готовностью преодолевать препятствия и способностью сделать правильный моральный выбор», – сказал Владимир Потанин.
фото: Валдис Пельш и Арина Шарапова
фото: Артем Ткаченко
фото: Елена Панова
фото: Павел Ворожцов
фото: Сергей Газаров
фото: Владислав Тирон
фото: Михаил Химичев
фото: Максим Митяшин
фото: Светлана Зейналова
фото: Ангелина Поплавская
фото: Антон Мегердичев
фото: Аристарх Венес
Десятисерийный фильм «Минута тишины» выйдет в телевизионный эфир «Первого канала» 20 января.
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