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Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай

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17 января 2025
15 января в кинотеатре «Каро Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Что случилось осенью» Франсуа Озона, который получил приз за лучший сценарий и лучшую роль второго плана (Пьер Лоттен) на кинофестивале в Сан-Себастьяне. По сюжету старушка Мишель, живущая в маленькой деревне в Бургундии, отправляется вместе с лучшей подругой в лес за грибами, чтобы приготовить праздничный ужин для дочери. Но приятные планы нарушаются из-за несчастного случая — дочь попадает в больницу с отравлением. Мишель не понимает, как это могло произойти, и корит себя за случившееся. А вскоре домой из тюрьмы возвращается сын подруги, благодаря которому Мишель начинает чувствовать себя чуть менее одинокой. Среди гостей премьеры были Анастасия Талызина и Сергей Новосад, Анар, Феликс Умаров, Миша Гурай, Влад Лисовец и многие другие.

Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай
фото: Анастасия Талызина и Сергей Новосад

Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай
фото: Анар

Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай
фото: Миша Гурай

Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай
фото: Феликс Умаров

Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай
фото: Влад Лисовец

Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай
фото: Дизайнер Рома Уваров

«Что случилось осенью». Трейлер с английскими субтитрами
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Что случилось осенью

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Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай фотографии
Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай фотографии
Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай фотографии
Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай фотографии
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