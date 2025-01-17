Бабушка в деревне: Анастасия Талызина, Анар и Миша Гурай

15 января в кинотеатре «Каро Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Что случилось осенью»Франсуа Озона, который получил приз за лучший сценарий и лучшую роль второго плана (Пьер Лоттен) на кинофестивале в Сан-Себастьяне. По сюжету старушка Мишель, живущая в маленькой деревне в Бургундии, отправляется вместе с лучшей подругой в лес за грибами, чтобы приготовить праздничный ужин для дочери. Но приятные планы нарушаются из-за несчастного случая — дочь попадает в больницу с отравлением. Мишель не понимает, как это могло произойти, и корит себя за случившееся. А вскоре домой из тюрьмы возвращается сын подруги, благодаря которому Мишель начинает чувствовать себя чуть менее одинокой. Среди гостей премьеры были Анастасия Талызина и Сергей Новосад, Анар, Феликс Умаров, Миша Гурай, Влад Лисовец и многие другие.
фото: Анастасия Талызина и Сергей Новосад
фото: Анар
фото: Миша Гурай
фото: Феликс Умаров
фото: Влад Лисовец
фото: Дизайнер Рома Уваров
«Что случилось осенью». Трейлер с английскими субтитрами
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