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«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем

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17 января 2025
Вчера стало известно о смерти культового режиссёра Дэвида Линча, последние годы страдавшего от эмфиземы лёгких из-за длительного курения. Кайл Маклахлен, звезда сериала Линча «Твин Пикс» и фильма «Синий бархат», оставил ему прощальное письмо в социальных сетях и поделился архивными фото.

«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем

«Сорок два года назад Дэвид Линч по непонятным мне причинам выхватил меня из безвестности, чтобы я снялся в его первом и последнем высокобюджетном фильме. Он явно разглядел во мне что‑то такое, чего не заметил даже я. Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению. Я видел в нем загадочного и интуитивного человека, внутри которого бурлил творческий океан. Он был близок к чему-то, до чего все мы хотели бы добраться.

«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем

Наша дружба расцвела во время съемок «Синего бархата», а затем «Твин Пикса», и я всегда считал его самым искренне живым человеком из всех, кого я когда‑либо встречал. Дэвид был в гармонии со Вселенной и собственным воображением на уровне, который казался лучшей версией человека. Его не интересовали ответы, потому что он понимал, что вопросы — это движущая сила, которая делает нас теми, кто мы есть. Они — наше дыхание.

«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем

В то время как мир потерял выдающегося художника, я потерял дорогого друга, который представлял для меня будущее и позволял мне путешествовать в мирах, которые я никогда не смог бы представить. Я буду скучать по нему больше, чем может выразить мой язык или выдержать мое сердце. Мой мир стал намного полнее, потому что я знал его, и намного более пустым теперь, когда его нет. Дэвид, я навсегда изменился и навсегда остался твоим Кайлом. Спасибо тебе за все», – написал Маклахлен.

«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем

Также с Линчем простились многие другие актёры и представители индустрии: Стивен Спилберг, Джон Карпентер, Наоми Уоттс, Николас Кейдж, Лара Флинн Бойл и Роман Михайлов.
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обсуждение >>
№ 1
alexkotov   17.01.2025 - 23:18
После такого поста стало не по себе, очень грустно терять близких людей/друзей, начинаешь переоценивать свою жизнь и понимать что самое дорого это время проведенное с семьёй и друзьями... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Лара Флинн БойлДжон КарпентерНиколас КейджДэвид ЛинчКайл МакЛахленРоман МихайловСтивен СпилбергНаоми Уоттс
фильмы
Синий бархатТвин Пикс

фотографии >>
«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем фотографии
«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем фотографии
«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем фотографии
«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем фотографии
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