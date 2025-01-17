«Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению»: Кайл Маклахлен простился с Дэвидом Линчем

Вчера стало известно о смерти
культового режиссёра Дэвида Линча
, последние годы страдавшего от эмфиземы лёгких
из-за длительного курения. Кайл Маклахлен
, звезда сериала Линча «Твин Пикс»
и фильма «Синий бархат»
, оставил ему прощальное письмо в социальных сетях и поделился архивными фото.
«Сорок два года назад Дэвид Линч по непонятным мне причинам выхватил меня из безвестности, чтобы я снялся в его первом и последнем высокобюджетном фильме. Он явно разглядел во мне что‑то такое, чего не заметил даже я. Я обязан всей своей карьерой и жизнью его видению. Я видел в нем загадочного и интуитивного человека, внутри которого бурлил творческий океан. Он был близок к чему-то, до чего все мы хотели бы добраться.
Наша дружба расцвела во время съемок «Синего бархата», а затем «Твин Пикса», и я всегда считал его самым искренне живым человеком из всех, кого я когда‑либо встречал. Дэвид был в гармонии со Вселенной и собственным воображением на уровне, который казался лучшей версией человека. Его не интересовали ответы, потому что он понимал, что вопросы — это движущая сила, которая делает нас теми, кто мы есть. Они — наше дыхание.
В то время как мир потерял выдающегося художника, я потерял дорогого друга, который представлял для меня будущее и позволял мне путешествовать в мирах, которые я никогда не смог бы представить. Я буду скучать по нему больше, чем может выразить мой язык или выдержать мое сердце. Мой мир стал намного полнее, потому что я знал его, и намного более пустым теперь, когда его нет. Дэвид, я навсегда изменился и навсегда остался твоим Кайлом. Спасибо тебе за все»,
– написал Маклахлен.
Также с Линчем простились многие другие актёры и представители индустрии: Стивен Спилберг
, Джон Карпентер
, Наоми Уоттс
, Николас Кейдж
, Лара Флинн Бойл
и Роман Михайлов
.
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