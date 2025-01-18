«Пришло время начать новый этап»: Джессика Альба прокомментировала развод с мужем

Джессика Альба подтвердила слухи о разводе с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака. Актриса опубликовала в социальных сетях пост, в котором прокомментировала расставание.
«Я горжусь нашим совместным ростом за последние 20 лет. Теперь пришло время начать новый этап уже по отдельности. Мы продолжаем двигаться вперёд с любовью, добротой и уважением друг к другу. Мы навсегда останемся семьёй. Дети остаются для нас главным приоритетом, и мы просим уважать наше личное пространство в это время», – написала Альба.
Слухи о расставании пары появились в начале января. Косвенными доказательствами развода стало то, что супруги перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на светских мероприятиях. Также актрису подозревают в измене мужу с продюсером Андреа Иерволино: в сети появились их совместные фотографии из ресторана. Сейчас Иерволино и Альба работают над фильмом «Maserati: The Brothers» и проводят много времени вместе.
фото: Джессика Альба и Кэш Уоррен
Кэш Уоррен и Джессика Альба познакомились на съёмках «Фантастической четвёрки» в 2004 году и поженились через четыре года. В браке с Уорреном Джессика родила троих детей.
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