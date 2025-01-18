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Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов

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18 января 2025
Пожары в Калифорнии пока не потушены полностью, но власти уже объявили о начале восстановительных работ. Помощь жителям Лос-Анджелеса предложила и Гвинет Пэлтроу. Актриса пожертвовала продукцию своего wellness-бренда Goop на сумму 2 миллиона долларов. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов

«Лос-Анджелес... Я искала слова и не находила их. Потери неисчислимы. Двадцать четыре человека. Более двенадцати тысяч строений разрушены. Десятки тысяч семей эвакуированы. Это то, что мы можем подсчитать на данный момент, но есть еще так много потерь, которые мы не можем измерить», – начала своё письмо актриса, продолжив его рассказом о двух наиболее пострадавших районах.

В конце Гвинет поделилась, как помогает пострадавшим лично: «Что касается Goop, мы обязались пожертвовать продукцию на сумму более 2 миллионов долларов таким благотворительным организациям, как Baby2Baby и Altadena Girls, а также различным локальным организациям. При поддержке команды нашего магазина в Брентвуде мы распространяем наборы косметических средств и средств по уходу за кожей среди клиентов, пострадавших от пожаров. А наш шеф-повар Ким быстро мобилизовал Goop Kitchen, чтобы подать более 800 блюд службам быстрого реагирования. Еще больше будет, когда мы восстановим город. Лос-Анджелес, я люблю тебя», – написала актриса.
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№ 2
Мария_2191   18.01.2025 - 17:53
Ну мне кажется это малое, что могла сделать Гвинет Пэлроу. С таким бизнесом как у неё, я бы лучше деньгами помогла. Но видимо просто косметику у актрисы не так покупают, как она того хотела. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   18.01.2025 - 14:08
Скажут пострадавшие жители спасибо Гвинет)) Под вопросом. Кому сейчас нужна косметика потеряв дом. Лучше два миллиона раздать наличными, а то растолкала продукцию, залежавшуюся на складе. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов фотографии
Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов фотографии
Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов фотографии
Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов фотографии
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