Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов

Пожары в Калифорнии
пока не потушены полностью, но власти уже объявили о начале восстановительных работ. Помощь жителям Лос-Анджелеса предложила и Гвинет Пэлтроу
. Актриса пожертвовала продукцию своего wellness-бренда Goop на сумму 2 миллиона долларов. Об этом она рассказала в социальных сетях.
«Лос-Анджелес... Я искала слова и не находила их. Потери неисчислимы. Двадцать четыре человека. Более двенадцати тысяч строений разрушены. Десятки тысяч семей эвакуированы. Это то, что мы можем подсчитать на данный момент, но есть еще так много потерь, которые мы не можем измерить»
, – начала своё письмо актриса, продолжив его рассказом о двух наиболее пострадавших районах.
В конце Гвинет поделилась, как помогает пострадавшим лично: «Что касается Goop, мы обязались пожертвовать продукцию на сумму более 2 миллионов долларов таким благотворительным организациям, как Baby2Baby и Altadena Girls, а также различным локальным организациям. При поддержке команды нашего магазина в Брентвуде мы распространяем наборы косметических средств и средств по уходу за кожей среди клиентов, пострадавших от пожаров. А наш шеф-повар Ким быстро мобилизовал Goop Kitchen, чтобы подать более 800 блюд службам быстрого реагирования. Еще больше будет, когда мы восстановим город. Лос-Анджелес, я люблю тебя»
, – написала актриса.
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