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Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов

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18 января 2025
Джастин Бальдони подал в суд на Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, требуя от пары 400 миллионов долларов. Он утверждает, что супруги украли его фильм «Всё закончится на нас» и теперь хотят уничтожить его репутацию ложными обвинениями в сексуальных домогательствах к Блейк. Об этом сообщил Variety.

Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов
фото: Джастин Бальдони, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Тейлор Свифт

Иск занял 179 страниц. В тексте Бальдони и его представители подробно описывают, как Лайвли и Рейнольдс его оклеветали и вторглись в его частную жизнь: «Этот иск о двух самых могущественных звёздах в мире, которые использовали свою огромную власть, чтобы украсть целый фильм прямо из рук его режиссёра и производственной студии», - сказано в судебных документах.

Также Бальдони упомянул в иске близкую подругу Лайвли Тейлор Свифт, чья песня стала саундтреком к фильму «Всё закончится на нас». Однажды Блейк пригласила Бальдони в свой пентхаус, где также были Райан Рейнольдс и Тейлор Свифт, чтобы показать, как она переписала ключевую сцену фильма на крыше. Бальдони посчитал, что она специально позвала его на встречу с супругом и близкой подругой, чтобы под их давлением он согласился с новой версией сценария. В конце концов, Бальдони признал, что версия Блейк лучше, но написал ей сообщение, что для того, чтобы это понять, ему не нужны были муж и подруга актрисы.

Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов
фото: Блейк Лайвли в фильме «Всё закончится на нас»

Режиссёр приложил к иску сообщения, которые он якобы получил в ответ от Лайвли. В них она сравнила себя с Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»: «Если ты когда-нибудь посмотришь "Игру престолов", ты поймёшь, что я Кхалиси, а они мои драконы. Мои драконы всегда защищают то, за что я сражаюсь. Так что мы все выиграем от моих великолепных монстров. Обещаю, что ты тоже», - предположительно, написала Лайвли.

Юристы Лайвли в ответ на иск заявили, что Бальдони стремится отвлечь внимание от своего собственного неправомерного поведения: «Это старая история: женщина открыто говорит о сексуальных домогательств и подкрепляет свои слова доказательствами, требуя возмездия, а насильник пытается обернуть ситуацию против жертвы», – сказали они. Команда Лайвли также заявила, что утверждение о том, что она украла фильм, является ложным, и что она приняла участие в процессе монтажа по просьбе Sony.
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№ 1
Мария_2191   18.01.2025 - 17:50
Да судя по заявлениям Бальдони, Лайвли вместе с мужем и подругой Свифт против него устроили целый заговор. Продумали тактику по уничтожению карьеры Джастина до мелочей, такие себе "публичные аферисты".... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Всё закончится на насИгра престолов

фотографии >>
Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов фотографии
Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов фотографии
Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов фотографии
Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов фотографии
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