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«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой

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18 января 2025
23-летняя Ника Здорик, актриса сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», столкнулась с неприятным стереотипом. После расставания со Стасом Пьехой её приняли за эскортницу: многие не поверили, что она встречалась с певцом на самом деле.

«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой
фото: Ника Здорик

«То, что я встречалась со Стасом Пьехой, факт известный. Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы. Типа я эскорт… Я-то, понятно, этим не занимаюсь, мне это неинтересно. Но тем не менее сразу такое ощущение… Это вообще, что за фигня? Что происходит? Тебя куда-то слили?!» — поделилась актриса в шоу-подкасте «Цена слова».

«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой
фото: Ника Здорик и Стас Пьеха

Здорик выяснила, что существуют Telegram-каналы, в которых публикуют анкеты известных персон: «И действительно, некоторые актрисы, оказывается, занимаются эскортом, а кого-то сливают. Ну, слава Богу, меня нигде не было», — сказала Ника. Видимо, многие посчитали, что молодая девушка из Обнинска не могла встречаться с таким известным певцом, как Стас Пьеха. Они расстались в 2023-м после года отношений. Пара продолжает дружить и поддерживает общение.
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обсуждение >>
№ 1
alexkotov   18.01.2025 - 21:50
Мне кажется такой, как Стас Пьеха не встречался бы с эскортницей, просто решили облить грязью молодую девчонку из провинции. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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развод/расставание
персоны
Ника ЗдорикСтанислав Пьеха
фильмы
Ландыши. Такая нежная любовь

фотографии >>
«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой фотографии
«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой фотографии
«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой фотографии
«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой фотографии
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