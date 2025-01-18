«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой

«То, что я встречалась со Стасом Пьехой, факт известный. Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы. Типа я эскорт… Я-то, понятно, этим не занимаюсь, мне это неинтересно. Но тем не менее сразу такое ощущение… Это вообще, что за фигня? Что происходит? Тебя куда-то слили?!» — поделилась актриса в шоу-подкасте «Цена слова».
фото: Ника Здорик и Стас Пьеха
Здорик выяснила, что существуют Telegram-каналы, в которых публикуют анкеты известных персон: «И действительно, некоторые актрисы, оказывается, занимаются эскортом, а кого-то сливают. Ну, слава Богу, меня нигде не было», — сказала Ника. Видимо, многие посчитали, что молодая девушка из Обнинска не могла встречаться с таким известным певцом, как Стас Пьеха. Они расстались в 2023-м после года отношений. Пара продолжает дружить и поддерживает общение.
обсуждение >>