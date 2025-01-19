Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне назначены специальными послами в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния)… Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают», — написал Трамп. По его задумке, цель Войта, Гибсона и Сталлоне — «сделать Голливуд, который за последние четыре года потерял бизнес-влияние в зарубежных странах, больше, лучше и сильнее, чем когда-либо ранее», а также вернуть его «золотой век».
Мэл Гибсон прокомментировал назначение и признался, что оно стало для него полной неожиданностью: «Мой долг как гражданина — оказать любую помощь и поддержку идеями, какую только смогу. Есть ли вероятность, что к назначению прилагается резиденция посла?» — сказал он.
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