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Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда

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19 января 2025
Дональд Трамп назначил Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта специальными послами в Голливуде. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда
фото: Дональд Трамп и Сильвестр Сталлоне

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне назначены специальными послами в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния)… Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают», — написал Трамп. По его задумке, цель Войта, Гибсона и Сталлоне — «сделать Голливуд, который за последние четыре года потерял бизнес-влияние в зарубежных странах, больше, лучше и сильнее, чем когда-либо ранее», а также вернуть его «золотой век».

Мэл Гибсон прокомментировал назначение и признался, что оно стало для него полной неожиданностью: «Мой долг как гражданина — оказать любую помощь и поддержку идеями, какую только смогу. Есть ли вероятность, что к назначению прилагается резиденция посла?» — сказал он.
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Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда фотографии
Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда фотографии
Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда фотографии
Дональд Трамп назначил специальных послов для возрождения Голливуда фотографии
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