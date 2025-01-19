Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

В Калифорнии после разрушительных пожаров
приступили к восстановительным работам, а звёзды, в свою очередь, поспешили помочь пострадавшим от катастрофы. На днях Гвинет Пэлтроу
заявила, что пожертвовала продукцию своего бренда
. Также поступила и Дженнифер Лопес
, которая раздала «бесчисленное количество вещей из своего гардероба».
Как сообщил
Page Six, Лопес «делает всё, что в её силах, чтобы помочь жертвам». В частности, она передала им «обувь, куртки, одеяла, футболки, даже детские вещи», которыми ранее пользовалась её семья. Также артистка отправила пострадавшим «десятки коробок» с продукцией её косметического бренда JLo Beauty: «Это только одно из множества вещей, которые она делает, чтобы помочь её соседям»
, — поделились инсайдеры.
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