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Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

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19 января 2025
В Калифорнии после разрушительных пожаров приступили к восстановительным работам, а звёзды, в свою очередь, поспешили помочь пострадавшим от катастрофы. На днях Гвинет Пэлтроу заявила, что пожертвовала продукцию своего бренда. Также поступила и Дженнифер Лопес, которая раздала «бесчисленное количество вещей из своего гардероба».

Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Как сообщил Page Six, Лопес «делает всё, что в её силах, чтобы помочь жертвам». В частности, она передала им «обувь, куртки, одеяла, футболки, даже детские вещи», которыми ранее пользовалась её семья. Также артистка отправила пострадавшим «десятки коробок» с продукцией её косметического бренда JLo Beauty: «Это только одно из множества вещей, которые она делает, чтобы помочь её соседям», — поделились инсайдеры.
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Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии фотографии
Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии фотографии
Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии фотографии
Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии фотографии
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