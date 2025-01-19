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Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва

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19 января 2025
Кэмерон Диас вернулась в кино после 10-летнего перерыва. На днях состоялась премьера фильма с символичным для актрисы названием «Снова в деле», в котором она сыграла главную роль. А её партнёром стал Джейми Фокс, ради которого Кэмерон и вернулась на экраны.

Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва
фото: Кэмерон Диас

«10 лет я ни на что не обращала внимания, не принимала никаких предложений, а потом получила этот сценарий и подумала, что, может быть, пришло время. Снимать фильмы — это ведь привилегия, и нам всем очень повезло заниматься тем, чем мы занимаемся. Но если бы я собиралась оставлять свою семью на 10 часов в день, я бы хотела делать это с самым талантливым мужчиной в индустрии развлечений. То, что эта дверь вновь открылась для меня спустя десять лет, удивительно. Я бесконечно люблю годы, проведенные с семьей, но тогда я подумала: "Если я упущу этот шанс, я буду полной дурой. Возможно, это начало чего-то нового". Поэтому сейчас я здесь и очень благодарна за это», – объяснила Диас.
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Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва фотографии
Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва фотографии
Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва фотографии
Кэмерон Диас рассказала, почему решила вернуться в кино после 10-летнего перерыва фотографии
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