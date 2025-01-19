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«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна

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19 января 2025
В начале января стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. Новостями о состоянии режиссёра поделилась его супруга, главред Russia Today и сценаристка Маргарита Симоньян.

«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна

Она не теряет надежды, но к настоящему моменту улучшений нет: «Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна, а это огромное множество людей. Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Маргарита в блоге. В анамнезе у Кеосаяна два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.
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«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна фотографии
«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна фотографии
«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна фотографии
«Наш любимый спит»: Маргарита Симоньян прокомментировала состояние Тиграна Кеосаяна фотографии
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