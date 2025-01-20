«Меня тошнило от звука собственного голоса»: Рене Зеллвегер о многолетнем перерыве в работе

После огромного успеха фильма «Дневник Бриджит Джонс»
и "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора» Рене Зеллвегер
ушла в тень, взяв перерыв в работе на 6 лет с 2010 под 2016. К работе Рене возвращается редко, но метко — в 2020 году она забрала второго "Оскара»" за лучшую женскую роль в драматическом байопике «Джуди»
. А теперь возвращается на экраны с новой главой
из жизни Бриджит Джонс.
В преддверии выхода фильма актриса дала интервью Хью Гранту
для журнала Vogue
, в котором призналась, что взяла перерыв в работе на фоне выгорания.
«Мне был необходим перерыв. Меня тошнило от звука собственного голоса. Когда я работала, я думала: «Господи, ну послушай себя. Тебе снова грустно, Рене? Или так звучит сумасшествие?» Это было похоже на отрыгивание одних и тех же эмоциональных переживаний».
Актриса очень плодотворно провела время в своём затяжном отпуске: «Я писала музыку и изучала международное право. Построила дом, спасла пару престарелых собак, вступила в партнёрство, которое переросло в продюсерскую компанию, собирала средства для заболевшего друга, проводила много времени со своей семьёй и крестными детьми и колесила по всей стране со своими собаками. Я стала намного здоровее»
.
Оглядываясь назад и сравнивая времена своей юности с современностью, Рене задаётся вопросом, стала бы она сейчас строить актёрскую карьеру. «Не уверена, что мне подходит то, как сейчас устроена вся эта индустрия знаменитостей. Раньше была какая-то грань между искусством и знаменитостями. Сейчас эта грань становится всё более размытой. Сейчас знаменитый, известный (в том числе печально известный) и пресловутый — примерно одно и то же. Раньше известность означала, что ты сделал нечто, о чём стоило бы знать»
.
Переизбыток фильмов и размежевание по информационным пузырям (даже в отношении искусства) заставляют актрису скучать по временам, когда фильмы были настоящим событием для всех. «Я скучаю по тому, что нас объединяло. Все смотрели одинаковые фильмы, потому что их выходило штук 10 за полгода. Все предвкушали выход «Звёздных войн» и собирались его обсудить. А теперь всё индивидуально»
.
За неполных 25 лет с момента выхода «Дневника Бриджит Джонс» изменился не только характер потребления, но и отношения между людьми. Грант заметил, что сегодня фильм, в котором начальник с определёнными намерениями инициирует игривую переписку с подчинённой, смотрится вызывающе и старомодно. «Как думаешь, что бы ты сегодня посоветовала Бриджит в такой ситуации? Не стоило бы написать кляузу на босса?»
, — пошутил актёр. Зельвеггер ответила, что к счастью, в реальной жизни ей просто не приходится думать на такие темы. «Звучит так сложно. Уверена, что сейчас им пришлось бы устроить некое собрание. Где всем пришлось бы объяснять, как правильно взаимодействовать с людьми».
Актриса добавила, что за последние 20 лет изменился не только регламент отношений на рабочем месте, но и стандарты красоты, за установку которых (хоть Рене и не называла имён) ответственны уже не худосочные супермодели 90-х, а впукло-выпуклые сёстры из семейства Дженнер
-Кардашьян
. «Помню, как-то раз была на новогодней вечеринке у моей подруги-супермодели. Она теперь мама. И она сногсшибательная. Рост метр восемьдесят, стройная, длинные волосы — ну просто эталон красоты для моего поколения. И там со мной была маленькая девочка, ей тогда было лет 11. Она была совершенно сражена красотой этой женщины. И она сказала мне: «Боже, не обязательно иметь большую грудь и большую круглую попу, чтобы быть роскошной». И я подумала: «Как интересно». Её представление о стандартах красоты было полной противоположностью тому, которое навязывали нашему поколению. Поэтому эта потрясающе красивая женщина для неё была чем-то вроде исключения»
.
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в мировой прокат 12 февраля 2025 года. Информации о прокате в России пока нет.
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Трейлер на английском языке
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