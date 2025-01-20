«Я ошеломлён»: Пол Шредер заявил, что chatGPT пишет хорошие оригинальные сценарии

78-летний режиссёр и сценарист Пол Шредер
(автор сценария к фильму «Таксист» Мартина Скорсезе
), пришёл
к выводу, что ИИ уже сейчас вполне может заменить труд сценаристов. Поигравшись с ChatGPT, Шредер был настолько поражён результатами, что сразу же поделился своими выводами с подписчиками в одной запрещённой соцсети.
«Я ошеломлен! Я только что попросил СhatGPT придумать «идею для фильма Пола Шредера». Потом для Пола Томаса Андерсона, Квентина Тарантино, Хармони Корина, Ингмара Бергмана, Росселлини, Ланга, Скорсезе, Мурнау, Капры, Форда, Спилберга, Линча. Каждая идея, придуманная чатом (за несколько секунд) была хороша. И оригинальна. И проработана. И зачем тогда, спрашивается, сценаристам сидеть несколько месяцев в поисках хорошей идеи, когда ИИ может сделать это за секунды?»
Надо отметить, что подписчики не спешат разделять энтузиазм Шредера — кто-то даже попросил режиссёра перестать «рекламировать это г**но». В отличие от большинства коллег, предостерегающих об ужасных последствиях «вторжения ИИ» в нашу жизнь, Шредер горячо и последовательно приветствует его использование. Во время забастовки
актёров и сценаристов в 2023 году, Шредер заявил, что гильдия сценаристов боится не столько ИИ, сколько остаться без заработка. И с уверенностью заявил, что ИИ вполне способен написать сценарий к новому эпизоду «C.S.I.: Вегас»
, «который будет хорошим, универсальным и современным».
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