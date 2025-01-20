Генри Кавилл впервые стал отцом

Звезда «Человека из стали»
и сериала «Ведьмак»
41-летний Генри Кавилл
и его возлюбленная Натали Вискусо
стали родителями. Об этом стало известно благодаря папарацци, заснявшим пару на прогулке с коляской в Австралии
. Дата рождения, пол и имя ребёнка пока не известны. О беременности Натали актёр рассказал подписчикам ещё в июне 2024 года, опубликовав свой портрет на фоне полностью оснащённой детской комнаты.
Внимательные репортёры также обратили внимание на помолвочное кольцо на безымянном пальце Натали. Что наводит на мысли о скорой свадьбе. О которой, как и об остальных подробностях личной жизни актёра, ничего не известно.
Роман Генри и Натали начался в разгар пандемии кронавируса. Впервые Генри обнародовала свои отношения в 2021 году, опубликовав в соцсетях снимок, на котором они с Натали играют в шахматы. Как ни странно, новость о новом романе подняла волну старых сплетен о гомосексуальности актёра. И он выступил со сложносочинённым текстом
о том, как нехорошо спекулировать на чужой личной жизни.
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