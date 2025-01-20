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Генри Кавилл впервые стал отцом

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20 января 2025
Звезда «Человека из стали» и сериала «Ведьмак» 41-летний Генри Кавилл и его возлюбленная Натали Вискусо стали родителями. Об этом стало известно благодаря папарацци, заснявшим пару на прогулке с коляской в Австралии. Дата рождения, пол и имя ребёнка пока не известны. О беременности Натали актёр рассказал подписчикам ещё в июне 2024 года, опубликовав свой портрет на фоне полностью оснащённой детской комнаты.

Генри Кавилл впервые стал отцом

Внимательные репортёры также обратили внимание на помолвочное кольцо на безымянном пальце Натали. Что наводит на мысли о скорой свадьбе. О которой, как и об остальных подробностях личной жизни актёра, ничего не известно.

Генри Кавилл впервые стал отцом

Роман Генри и Натали начался в разгар пандемии кронавируса. Впервые Генри обнародовала свои отношения в 2021 году, опубликовав в соцсетях снимок, на котором они с Натали играют в шахматы. Как ни странно, новость о новом романе подняла волну старых сплетен о гомосексуальности актёра. И он выступил со сложносочинённым текстом о том, как нехорошо спекулировать на чужой личной жизни.
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