«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой

Смерть Дэвида Линча
вызвала смятение не только в рядах поклонников творчества режиссёра, но и в сердцах его коллег. Вслед за Кайлом МакЛахленом
, который признался
в том, что без Линча его карьеры просто не существовало бы, очень схожим образом высказалась и Наоми Уоттс
.
До получения роли в «Малхолланд Драйв»
Уоттс снималась в телевизионных сериалах и собиралась смириться с тем, что ей никогда не стать знаменитой актрисой. Но именно Линч сделал её звездой, утвердив на роль буквально по фотографии (которую, кстати, сделал брат актрисы, модный фотограф Бенджамин Уоттс
).
«Моё сердце разбито. Мой дружище Дейв…Мир не будет прежним без него. Его наставничество было по-настоящему мощным. Он ввёл меня в игру. В мир, в который я пыталась пробиться более 10 лет, проваливая прослушивания налево и направо. И наконец-то я села напротив любопытного человека, излучающего свет, произносящего слова из другой эпохи, заставляющего меня смеяться и чувствовать себя легко и непринуждённо. Как вообще ему удалось разглядеть меня в то время, когда я была так надёжно спрятана даже от самой себя?».
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