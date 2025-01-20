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«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой

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20 января 2025
Смерть Дэвида Линча вызвала смятение не только в рядах поклонников творчества режиссёра, но и в сердцах его коллег. Вслед за Кайлом МакЛахленом, который признался в том, что без Линча его карьеры просто не существовало бы, очень схожим образом высказалась и Наоми Уоттс.

«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой

До получения роли в «Малхолланд Драйв» Уоттс снималась в телевизионных сериалах и собиралась смириться с тем, что ей никогда не стать знаменитой актрисой. Но именно Линч сделал её звездой, утвердив на роль буквально по фотографии (которую, кстати, сделал брат актрисы, модный фотограф Бенджамин Уоттс).

«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой

«Моё сердце разбито. Мой дружище Дейв…Мир не будет прежним без него. Его наставничество было по-настоящему мощным. Он ввёл меня в игру. В мир, в который я пыталась пробиться более 10 лет, проваливая прослушивания налево и направо. И наконец-то я села напротив любопытного человека, излучающего свет, произносящего слова из другой эпохи, заставляющего меня смеяться и чувствовать себя легко и непринуждённо. Как вообще ему удалось разглядеть меня в то время, когда я была так надёжно спрятана даже от самой себя?».
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«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой фотографии
«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой фотографии
«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой фотографии
«Он ввёл меня в игру»: Наоми Уоттс призналась, что обязана Линчу карьерой фотографии
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