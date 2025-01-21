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«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе

21 января
2025 год

Лайфстайл >>
21 января 2025
Полтора года назад австралийская актриса Наоми Уоттс призналась в интервью изданию «Hello!», что пережила раннюю менопаузу в 36 лет. Всю свою жизнь Наоми старательно придерживалась главного принципа, отличающего большого артиста от обычной знаменитости — а именно держала подробности своей насыщенной личной жизни при себе. Но в 54 года, состоявшись в качестве артиста, матери и жены, Наоми решила, что пора содрать пометку «стыдное» с темы менопаузы и просветить и поддержать женщин, переживающих этот период в своей жизни.

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе

Весь прошлый год актриса работала над книгой «Осмелюсь сказать: Всё, что я хотела бы знать о менопаузе», которая выходит в продажу сегодня, 21 января. Книга представляет собой автобиографический путеводитель по теме: собственный опыт и переживания актрисы перемежаются с полезной информацией.

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе

Первое чувство, с которым столкнулась актриса, узнав о своём диагнозе — жгучий стыд. «Я думала, что это конец всему — не только моей фертильности, но и моей карьере, моей пригодности в качестве женщины. Это абсурдно. Но с точки зрения общественных штампов твоя ценность крутится вокруг фертильности, и как только твоя репродуктивная функция ломается, ты просто становишься кучей мусора. Ты думаешь: «Так, ну что, я теперь должна забиться в углу, достать спицы для вязания и скрипеть в кресле-качалке?» Было страшно. И очень стыдно», — вспоминает актриса в интервью для подкаста "Mamamia".

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе

«В тот момент, когда я начала ощущать первые симптомы и предпринимать робкие попытки поговорить об этом с самыми близкими друзьями, ответом обычно было что-то вроде «Ой, да не глупи. Да не может такого быть. Да, это бред. Ты ещё слишком молода!» Что лишний раз доказывало, что это ни с кем из моих ровесниц больше не происходит, и это совершенно ненормально».

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе


Менопауза застала Наоми в тот момент, когда для неё всё только начиналось: карьера, любовь и большое желание завести семью. «Я уже снялась в «Малхолланд Драйв», «Кинг Конге» и «Звонке». Я уже встретила мужчину, с которым пыталась завести семью. Но у нас всё никак не получалось. И тогда одна моя старшая подруга предположила, что мне нужно сдать кровь и проверить гормоны. Я сдала анализы. Гинеколог позвонил мне и спросил, какие ещё симптомы я испытываю, потому что цифры говорят о том, что я близка к менопаузе».

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе

В книге актриса раскрывается как женщина, обуреваемая самым обычным набором страхов, во главе которого стоял страх старения: «Моя карьера развивалась медленно. Я старалась, но у меня не очень выходило. До тех пор, пока Дэвид Линч не снял меня в «Малхолланд Драйв». Тогда я стала узнаваемой в индустрии, и всё завертелось быстрее. Помню, тогда, в 33 года я думала, что «высохну» в 40 лет. Эта идея витала в воздухе. И подгоняла меня: я работала как ненормальная эти десять лет. И столкнувшись с ранней менопаузой, я конечно, не собиралась ни с кем делиться этим секретом. Хотелось бы мне тогда чувствовать себя менее одинокой. В какой-то момент груз этой стыдной тайны казался очень уж тяжёлым. Я приняла это только годам к 50. Во многом благодаря встрече со своим мужем, который не проявил никакой брезгливости, когда я рассказала ему обо всём. В тот момент, когда я почувствовала себя в безопасности, поделившись с ним этой историей, я в каком-то смысле обрела голос и смогла рассказать остальным».

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе
фото: Наоми Уоттс с мужем Билли Крудапом

Решение написать книгу было продиктовано воспоминаниями о том самом чувстве одиночества, которое упоминает актриса. «Я не рассматриваю эту книгу как автобиографию. Фокус смещён в сторону экспертных комментариев врачей и историй разных женщин — моих подруг и их подруг. Вообще, это книга, которую я сама хотела бы иметь под рукой тогда, когда всё это переживала. Потому что тогда Интернет не был особенно активен по этой теме, а друзья, как я уже упомянула, просто не понимали, о чём я говорю. Эта книга — такой уютный разговор с подружкой на диванчике».
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«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе фотографии
«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе фотографии
«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе фотографии
«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе фотографии
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