«Бросили на капот»: Рами Малек рассказал, как его по ошибке арестовали, приняв за грабителя

В интервью изданию "The Guardian"
43-летний Рами Малек
рассказал, как полиция по ошибке арестовала его по подозрению в грабеже. Причиной ареста стала внешность актёра, чьи родители — выходцы из Египта.
«Меня скрутили и бросили на капот полицейской машины, потому что кто-то ограбил винный магазин и стащил сумочку у женщины. Они сказали, что вор был латиноамериканцем и я "подхожу под описание". Помню, каким горячим был двигатель — должно быть они долго гонялись за преступником — и он почти что обжигал мои ладони. Моему другу, который был "белым", пришло в голову сказать «Вообще-то, сэр, он египтянин. Не латиноамериканец». Помню, как сидел и смеялся в полицейской машине, думая: «Да, эта очень опасная ситуация. Так можно и в тюрьму загреметь ни за что ни про что».
Актёр отметил, что у него, как выходца с Ближнего Востока, часто возникают проблемы в аэропортах. Полное имя актёра — Рами Саид Малек — по умолчанию вызывает подозрение у сотрудников отдела безопасности. Но на выручку, как правило, приходит известность актёра. «В какой-то момент я понял, что что-то не то происходит каждый раз, когда я пытаюсь въехать в ту или иную страну. Но потом кто-нибудь всегда говорит: «Не, это парень из «Богемской рапсодии», пропускай его»
.
Малек, как и многие иммигранты, долго приноравливался к идее национальной идентичности, будучи египтянином, живущим в Лос-Анджелесе. Его родители, египетские копты из Каира, переехали в США за три года до рождения Рами и его брата-близнеца Сами. В семье говорили только на арабском, и актёр не знал английского до 5 или 6 лет. И хотя его отец принимал разные стороны американской культуры, полное погружение и ассимиляция в семье не приветствовались.
Например, отец актёра строго-настрого запрещал детям ночевать у друзей или звать их на ночёвку к себе ("Ты должен спать в своей кровати"), не разрешал выходить из дома после определённого часа и развешивать постеры кумиров ("Будь поклонником, а не фанатом"). «Не знаю, как вообще можно переступить через своё происхождение. Я, что называется, «могу сойти за белого», хотя у меня есть заметные отличительные черты, которые не позволяют мне полностью вписаться».
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