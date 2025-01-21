Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом

«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!», — коротко написала Анна в соцсетях.
Александр и Анна познакомились, когда Анне было всего семь лет, а Александру — 23 года. «Я училась тогда в первом классе. К нам пришёл Володя Котт, близнец моего будущего гражданского мужа. Он искал девочку для дипломной короткометражки брата. Так, в семь лет, я и познакомилась с будущим супругом. Спустя годы он стал моей первой настоящей любовью», — рассказывала актриса в интервью «Экспресс-газете».
фото: Анна с детьми
Анна активно снималась в детстве и к моменту окончания школы поняла, что хочет связать с кино свою жизнь. Она окончила школу экстерном и обратилась к Александру Котту за советом, в какой театральный вуз ей следует поступить и какой материал подготовить для вступительных экзаменов. В 16 лет она стала жить с Коттом, а в 18 родила от него сына, но они так и не поженились. Только через десять лет, когда у пары родилась дочь, они решили узаконить свои отношения.
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