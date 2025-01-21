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Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом

21 января
2025 год

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21 января 2025
Январский флешмоб «звёздные расставания» продолжается: о разводе с мужем, режиссёром Александром Коттом, объявила актриса Анна Цуканова-Котт.

Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом

«Это было очень круто! 18 лет потрясающих отношений плюс двое детей! В сердце только благодарность и любовь. Мы с Сашей развелись около года назад, но остались лучшими друзьями и любящими родителями. Двигаемся дальше!», — коротко написала Анна в соцсетях.

Александр и Анна познакомились, когда Анне было всего семь лет, а Александру — 23 года. «Я училась тогда в первом классе. К нам пришёл Володя Котт, близнец моего будущего гражданского мужа. Он искал девочку для дипломной короткометражки брата. Так, в семь лет, я и познакомилась с будущим супругом. Спустя годы он стал моей первой настоящей любовью», — рассказывала актриса в интервью «Экспресс-газете».

Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом
фото: Анна с детьми

Анна активно снималась в детстве и к моменту окончания школы поняла, что хочет связать с кино свою жизнь. Она окончила школу экстерном и обратилась к Александру Котту за советом, в какой театральный вуз ей следует поступить и какой материал подготовить для вступительных экзаменов. В 16 лет она стала жить с Коттом, а в 18 родила от него сына, но они так и не поженились. Только через десять лет, когда у пары родилась дочь, они решили узаконить свои отношения.
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№ 2
ЛинаМисс   21.01.2025 - 22:20
Такой жизненный путь прошли вместе, считай с детства знакомы, как можно даже подумать о разводе, не понимаю. Вот что им в жизни не хватает? читать далее>>
№ 1
Киноман1985   21.01.2025 - 20:25
Давным-давно было посчитано, 65 % браков распадаются всегда, не зависимо от наличия денег, детей и т.п. Обычный процесс. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом фотографии
Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом фотографии
Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом фотографии
Анна Цуканова-Котт развелась с Александром Коттом фотографии
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