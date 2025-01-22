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Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой

22 января
2025 год

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22 января 2025
Во время одного из недавних концертов группы 30 seconds to Mars на сцену к Джареду Лето поднялась таинственная брюнетка. Позже девушка проникла в гримёрку к артисту — и судя по фотографии с уютных посиделок, Джаред был не против. А журналисты принялись расследовать личность новой предполагаемой пассии 53-летнего артиста.

Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой

Довольно быстро журналисты нашли аккаунт девушки в запретграме и установили, что её зовут Яна, она поёт под псевдонимом "Я", живёт в Москве, а с Лето знакома с 2023 года. За дальнейшую идентификацию взялись авторы канала "Антиглянец", опознав в Яне московскую художницу, которая устроила в декабре "пространный перформанс": «Ходила вокруг эстетичного хлама на каблуках и при укладке и говорила «Это я решаю». Повнимательнее вглядевшись в татуировки Яны, журналистки из "Антиглянца" пришли к выводу, что перед ними очень изменившаяся в лице светская дама Яна Величко с очень богатой биографией и широким набором компетенций.

Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой

«Если нас не обманывают глаза, то художница Яна, она же певица Я, она же певица Яна Ясс, она же духовный настаник Ясс Джалю, она же владелица недолго модного в «десятые» бутика LePremier на Кутузовском — светская дама Яна Величко, которую упорно обхаживал в своё время Пётр Аксёнов. Бутик вроде как закончился в минусах вместе с браком с состоятельным бизнесменом. После чего Яна отправилась переоткрывать себя в тибетский монастырь и прям конкретно переоткрылась. Но всё-таки жажда мирской славы оказалась чуть сильнее мантры на изгнание негативной энергии, поэтому и без того красотка проапгрейдилась и заделалась певицей».

Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой

Когда редакция канала проснулась в полном составе, последовала дополнительная информация о возрасте ("вот-вот сорок") и семейном статусе ("двое детей от экс, кажется, вице-президента ВТБ). А также вывод, что никакого романа с Джаредом Лето у этой многоопытной женщины нет, артист "просто отрабатывает контакт". Скорость, с которой Джареда "спарили" с Яной базируется на прецедентах: хотя о личной жизни актёра мало что известно, но там частенько мелькали российские модели.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.01.2025 - 13:20
Лето в 53 года выглядит моложе Яны))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой фотографии
Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой фотографии
Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой фотографии
Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой фотографии
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