Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой

Во время одного из недавних концертов группы 30 seconds to Mars на сцену к Джареду Лето поднялась
таинственная брюнетка. Позже девушка проникла в гримёрку к артисту — и судя по фотографии с уютных посиделок, Джаред был не против. А журналисты принялись расследовать личность новой предполагаемой пассии 53-летнего артиста.
Довольно быстро журналисты нашли аккаунт девушки в запретграме и установили, что её зовут Яна, она поёт
под псевдонимом "Я", живёт в Москве, а с Лето знакома с 2023 года. За дальнейшую идентификацию взялись авторы канала "Антиглянец", опознав в Яне московскую художницу, которая устроила в декабре "пространный перформанс"
: «Ходила вокруг эстетичного хлама на каблуках и при укладке и говорила «Это я решаю»
. Повнимательнее вглядевшись в татуировки Яны, журналистки из "Антиглянца" пришли к выводу, что перед ними очень изменившаяся в лице светская дама Яна Величко
с очень богатой биографией и широким набором компетенций.
«Если нас не обманывают глаза, то художница Яна, она же певица Я, она же певица Яна Ясс, она же духовный настаник Ясс Джалю, она же владелица недолго модного в «десятые» бутика LePremier на Кутузовском — светская дама Яна Величко, которую упорно обхаживал в своё время Пётр Аксёнов. Бутик вроде как закончился в минусах вместе с браком с состоятельным бизнесменом. После чего Яна отправилась переоткрывать себя в тибетский монастырь и прям конкретно переоткрылась. Но всё-таки жажда мирской славы оказалась чуть сильнее мантры на изгнание негативной энергии, поэтому и без того красотка проапгрейдилась и заделалась певицей»
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Когда редакция канала проснулась в полном составе, последовала дополнительная информация о возрасте ("вот-вот сорок") и семейном статусе ("двое детей от экс, кажется, вице-президента ВТБ). А также вывод, что никакого романа с Джаредом Лето у этой многоопытной женщины нет, артист "просто отрабатывает контакт". Скорость, с которой Джареда "спарили" с Яной базируется на прецедентах: хотя о личной жизни актёра мало что известно, но там частенько мелькали российские модели
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