Джареду Лето приписывают новый роман с россиянкой

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Актёр утратил иллюзии, но не все

Павел Табаков считает, что застрял в амплуа притягательных мужчин из-за своей "сладкой внешности"

21 января

«Бросили на капот»: Рами Малек рассказал, как его по ошибке арестовали, приняв за грабителя

А всё дело в ближневосточном происхождении актёра