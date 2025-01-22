Павел Табаков считает, что застрял в амплуа притягательных мужчин из-за своей "сладкой внешности"

20 января на телеканале ТНТ состоялась премьера костюмной комедии «Купцы и дети»
, в которой Михаил Пореченков
играет консервативного купца Намолина, а Павел Табаков
— его сына Костика, революционно настроенного идеалиста. В интервью изданию «OK!»
Павел признался, что наивность Костика ему совсем не присуща. Взросление и события последних лет выжали из Павла романтические иллюзии.
«Чем взрослее мы становимся, тем ярче понимаем, что изменить что-либо, имея одну лишь идею, не получится. Я в свои почти 30 лет понимаю, что для этого нужно замарать руки. Перемен без чего-то ужасного не происходит. Костик, возможно, и пошёл бы по этому пути. Но у меня нет желания марать руки ради достижения каких-то высших целей, которые не касаются моей семьи, моих детей, моих близких и моих друзей. Взваливать такую ношу на себя я, наверное, не хочу. Пока. Я был таким же, когда мне было лет 16-25. Когда мы верили в то, что идеальный мир настанет. Но мы повзрослели и теперь живем в реальности»
.
Зато Павел питает другую иллюзию — о собственной смазливости, из-за которой режиссёры видят его только в качестве романтического героя. «Мне кажется, дело в моей немного сладкой внешности. Правда, это то, от чего бы мне хотелось отойти, потому что хочется попробовать что-то совершенно противоположное этому. Что-то психопатическое, что-то неуравновешенное. Мне кажется, режиссёры видят, что лицо смазливое и есть легкий налёт интеллекта на глазах – вот и всё».
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