Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

23 января в Москве состоится премьера криминально-приключенческой комедии «Василий»
, в которой Александр Петров
сыграл аж две роли — братьев-близнецов Васю и Колю. Пока Вася трудится учителем ОБЖ в посёлке Ковылкино, Коля под псевдонимом Бэзил Вудвард строит карьеру закоренелого преступника в Мексике. Когда у Коли начинаются проблемы с картелем, Вася выезжает на помощь к брату и знакомится с его любовницей Бонитой — женой местного криминального авторитета.
Роль Бониты досталась мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль
, которую Александр Петров назвал супер-звездой. «Я никогда такого не видел. Её знают все. В России нет и близко такого обожания. Я обалдел, когда мы вышли как-то из ресторана на улицу, она поехала домой, и вся площадь её облепливала. Охранник всё это пытался как-то разгрести. Однажды в Гуанахуато я засыпаю в отеле и понимаю, что приехала Барбара — потому что толпа людей, которые узнали, где она остановилась, под окнами поёт ей песни. Они несколько часов пели, она пыталась их утихомирить, но в итоге ей просто пришлось съехать из отеля в другое место»
, — рассказал актёр в интервью Светлане Бондарчук
.
Актриса ничуть не тяготится таким назойливым вниманием: «Она очень открытая. Её это никак не выбешивает и не раздражает. Она знает, как с этим работать. Она умеет и хочет общаться с людьми. И очень это ценит»
.
В том же интервью Александр выразил надежду, что у Барбары получится приехать на премьеру фильма в Москву: «Очень надеемся, что всё сложится. Она очень хочет, она ни разу не была в Москве. И они с мужем должны прилететь на премьеру. Я уверен, что зритель в неё влюбится. Потому что, с одной стороны, она совершенно иная, но в то же время она прям своя. Она продолжает учить русский язык. Она его учила, когда мы снимали, чтобы говорить текст и понимать его, потому что у неё много сцен на русском. И она продолжила после съёмок учить русский язык. Это такой актёрский ум. Она же понимает, что, дай Бог, выстреливает «Василий», и потом она, может быть, [снимется в других российских проектах]»
.
В итоге Барбаре и её мужу всё-таки удалось добраться до Москвы. И в первые дни своего визита актриса успела прогуляться с Петровым по новогодним ярмаркам в центре Москвы и посмотреть балет «Дон Кихот» в Большом театре.
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