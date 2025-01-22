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Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

22 января
2025 год

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22 января 2025
23 января в Москве состоится премьера криминально-приключенческой комедии «Василий», в которой Александр Петров сыграл аж две роли — братьев-близнецов Васю и Колю. Пока Вася трудится учителем ОБЖ в посёлке Ковылкино, Коля под псевдонимом Бэзил Вудвард строит карьеру закоренелого преступника в Мексике. Когда у Коли начинаются проблемы с картелем, Вася выезжает на помощь к брату и знакомится с его любовницей Бонитой — женой местного криминального авторитета.

Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

Роль Бониты досталась мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль, которую Александр Петров назвал супер-звездой. «Я никогда такого не видел. Её знают все. В России нет и близко такого обожания. Я обалдел, когда мы вышли как-то из ресторана на улицу, она поехала домой, и вся площадь её облепливала. Охранник всё это пытался как-то разгрести. Однажды в Гуанахуато я засыпаю в отеле и понимаю, что приехала Барбара — потому что толпа людей, которые узнали, где она остановилась, под окнами поёт ей песни. Они несколько часов пели, она пыталась их утихомирить, но в итоге ей просто пришлось съехать из отеля в другое место», — рассказал актёр в интервью Светлане Бондарчук.

Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

Актриса ничуть не тяготится таким назойливым вниманием: «Она очень открытая. Её это никак не выбешивает и не раздражает. Она знает, как с этим работать. Она умеет и хочет общаться с людьми. И очень это ценит».

Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

В том же интервью Александр выразил надежду, что у Барбары получится приехать на премьеру фильма в Москву: «Очень надеемся, что всё сложится. Она очень хочет, она ни разу не была в Москве. И они с мужем должны прилететь на премьеру. Я уверен, что зритель в неё влюбится. Потому что, с одной стороны, она совершенно иная, но в то же время она прям своя. Она продолжает учить русский язык. Она его учила, когда мы снимали, чтобы говорить текст и понимать его, потому что у неё много сцен на русском. И она продолжила после съёмок учить русский язык. Это такой актёрский ум. Она же понимает, что, дай Бог, выстреливает «Василий», и потом она, может быть, [снимется в других российских проектах]».

Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль

В итоге Барбаре и её мужу всё-таки удалось добраться до Москвы. И в первые дни своего визита актриса успела прогуляться с Петровым по новогодним ярмаркам в центре Москвы и посмотреть балет «Дон Кихот» в Большом театре.
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персоны
Светлана БондарчукБарбара Де РехильАлександр Петров (IV)
фильмы
Василий

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Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль фотографии
Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль фотографии
Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль фотографии
Александр Петров показал Москву мексиканской актрисе Барбаре де Рехиль фотографии
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