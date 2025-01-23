«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

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Актриса 6 лет не снималась в кино

«Меня тошнило от звука собственного голоса»: Рене Зеллвегер о многолетнем перерыве в работе

Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага

20 января исполнилось 105 лет со дня рождения режиссера

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

«Надоело это чувство стыда»: Наоми Уоттс написала книгу о менопаузе

Интервью

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру