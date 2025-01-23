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«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

23 января
2025 год

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23 января 2025
Екатерина Климова стала гостьей нового выпуска шоу «Происхождение. Просто такая генетика» и в беседе с его ведущей Еленой Хангой призналась, что впервые увидела отца только в 13 лет, потому что он сидел в тюрьме.

«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме
фото: Елена Ханга и Екатерина Климова

«У папы сложная судьба, потому что когда мне было 9 месяцев его посадили в тюрьму, и увидела я его уже в 13 лет взрослым ребёнком. Случилось непреднамеренное убийство. Времена были лихие, на словах это непросто объяснить. Конечно, папа не виноват. Он сидел далеко. Я всю жизнь думала, что папа в командировке», – рассказала актриса. В 1979 году Александр Климов стал участником драки в ресторане, в результате которой погиб человек, и принял вину на себя.

«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме
фото: Екатерина Климова с отцом Александром Григорьевичем

Когда отец вернулся, Екатерина приняла его не сразу: «У меня был переходный возраст. А потом это была безмерная любовь. Он очень умный, интеллигентный человек и многое мне дал. До сих пор чувствую, как он помогает мне».
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«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме фотографии
«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме фотографии
«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме фотографии
«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме фотографии
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