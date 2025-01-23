«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

«У папы сложная судьба, потому что когда мне было 9 месяцев его посадили в тюрьму, и увидела я его уже в 13 лет взрослым ребёнком. Случилось непреднамеренное убийство. Времена были лихие, на словах это непросто объяснить. Конечно, папа не виноват. Он сидел далеко. Я всю жизнь думала, что папа в командировке», – рассказала актриса. В 1979 году Александр Климов стал участником драки в ресторане, в результате которой погиб человек, и принял вину на себя.
фото: Екатерина Климова с отцом Александром Григорьевичем
Когда отец вернулся, Екатерина приняла его не сразу: «У меня был переходный возраст. А потом это была безмерная любовь. Он очень умный, интеллигентный человек и многое мне дал. До сих пор чувствую, как он помогает мне».
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