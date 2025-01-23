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Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок

23 января
2025 год

Лайфстайл >>
23 января 2025
Пандемия и крупные забастовки в Голливуде стали серьёзным переживанием для Роберта Паттинсона. Актёр был убеждён в упадке кинематографа и почти решился бросить актёрскую карьеру. Об этом он рассказал в интервью Vanity Fair.

Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок

«Последние несколько лет в киноиндустрии, начиная с пандемии и забастовок, все постоянно говорили, что кино умирает. И это звучало довольно убедительно. Меня буквально чуть не вывернуло из колеи. Это начало меня немного беспокоить», — поделился он.

Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок
фото: Роберт Паттинсон и Брэди Корбет

Вновь поверить в кино Роберта заставили недавние фильмы, среди которых «Бруталист» его друга Брэди Корбета и «Анора» Шона Бэйкера: «А в последние несколько месяцев появился целый шквал очень амбициозных фильмов. Мне кажется, что то, что будет номинировано на «Оскар» в этом году, будет действительно интересным, и, похоже, внезапно появилась новая плеяда режиссёров, от которых зрители тоже в восторге. Надеюсь, что «Микки 17» выйдет в период энтузиазма в отношении кино. Я не говорю, что всё, что выходило, не было крутым, но на самом деле это были очень студийные проекты. Я не знаю, что изменилось, но сейчас крутые фильмы везде», — поделился Роберт.
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Шон БэйкерБрэди КорбетРоберт Паттинсон
фильмы
АнораБруталистМикки 17

фотографии >>
Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок фотографии
Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок фотографии
Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок фотографии
Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок фотографии
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