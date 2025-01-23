Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт

22 января в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новой приключенческой комедии «Василий»
с Александром Петровым
в роли близнецов Васи и Коли.
Анна Цуканова-Котт фото: Александр Петров с супругой
, которая на днях объявила о разводе
с режиссёром Александром Коттом
, появилась на премьере в компании продюсера фильма Михаила Врубеля
.
фото: Анна Цуканова-Котт и продюсер фильма Михаил Врубель
Также среди первых зрителей картины о скромном учителе ОБЖ и его брате, кинувшем мексиканских бандитов на деньги, были Милош Бикович
, Виктория Исакова
, Леонид Ярмольник
, Джаник Файзиев
и Светлана Иванова
, Клим Шипенко
и Софья Карпунина
, Наталья Бардо
и многие другие.
фото: Милош Бикович
фото: Виктория Исакова
фото: Леонид Ярмольник
фото: Джаник Файзиев и Светлана Иванова
фото: Софья Карпунина и Клим Шипенко
фото: Наталья Бардо
фото: Алсу
фото: Ян Цапник
фото: Янина Студилина
фото: Павел Ворожцов
фото: Анна Невская с супругом
фото: Рената Пиотровски
«Василий» выходит в широкий прокат 23 января.
фото: Елена Николаева
«Василий». Отрывок
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