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Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт

23 января
2025 год

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23 января 2025
22 января в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новой приключенческой комедии «Василий» с Александром Петровым в роли близнецов Васи и Коли.

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Александр Петров с супругой

Анна Цуканова-Котт, которая на днях объявила о разводе с режиссёром Александром Коттом, появилась на премьере в компании продюсера фильма Михаила Врубеля.

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Анна Цуканова-Котт и продюсер фильма Михаил Врубель

Также среди первых зрителей картины о скромном учителе ОБЖ и его брате, кинувшем мексиканских бандитов на деньги, были Милош Бикович, Виктория Исакова, Леонид Ярмольник, Джаник Файзиев и Светлана Иванова, Клим Шипенко и Софья Карпунина, Наталья Бардо и многие другие.

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Милош Бикович

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Виктория Исакова

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Леонид Ярмольник

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Джаник Файзиев и Светлана Иванова

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Софья Карпунина и Клим Шипенко

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Наталья Бардо

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Алсу

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Ян Цапник

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Янина Студилина

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Павел Ворожцов

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Анна Невская с супругом

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Рената Пиотровски

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт
фото: Елена Николаева

«Василий» выходит в широкий прокат 23 января.

«Василий». Отрывок
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№ 1
Андрей (Омск)   23.01.2025 - 14:39
Цапник начал готовится к роли бомжа. Убедительное перевоплощение. Самое эффектное появление на премьере. читать далее>>
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Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт фотографии
Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт фотографии
Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт фотографии
Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт фотографии
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